Особенности услуг таможенного брокера

Таможенное оформление товаров и грузов представляет собой достаточно сложную процедуру. Чтобы успешно ее пройти, необходимо иметь ясное понимание требований, предъявляемых таможенниками, уметь грамотно подготавливать и заполнять всю подаваемую на таможне документацию, обладать опытом прохождения таких процедур.

Ведь в случае обнаружения ошибок при прохождении таможни это чревато непредвиденными задержками процедуры и увеличением затрат на оплату услуг транспортной фирмы.

При крупных грузоперевозках один день задержки груза таможенниками может приносить бизнесмену убытки, исчисляемые тысячами долларов. По этой причине многие бизнесмены, занимающиеся импортными или экспортными операциями, обращаются за помощью к таможенным брокерам – юрлицам, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности от лица заказчика и предоставляют услуги посредника по таможенному оформлению грузов.

Как правило, таможенный брокер в Новороссийске – это не один человек, а целая фирма, которая имеет связи с нужными людьми в таможенной сфере. Она целиком берет на себя за небольшую плату заботы заказчика по прохождению таможни. Перечень услуг, оказываемых таможенным брокером, включает в себя:

предоставление консультационной поддержки сделок, составление договоров и иной документации в контексте таможенных процедур;

посреднические услуги при взаимодействии транспортной фирмы и таможни в ходе прохождения необходимых процедур;

сопровождение грузов в ходе таможенного оформления;

выплату необходимых пошлин и сборов;

оформление всей требуемой документации;

предоставление складов для хранения груза в период прохождения таможни;

содействие в оформлении требуемых лицензий и сертификатов.

С учетом того, какие функции выполняет таможенный брокер, он должен прекрасно разбираться в проблемах лицензирования и сертифицирования товаров, быть знакомым с нюансами таможенных процедур, обладать необходимой юридической подготовкой и знаниями относительно экономических аспектов данного рынка. Кроме того, таможенный брокер должен разбираться в существующих законах и непрерывно отслеживать любые изменения в законодательстве, относящиеся к его профессиональной сфере. Крайне важную роль в данной деятельности играют такие качества брокера как коммуникабельность, отличная память и способность решать одновременно несколько задач.