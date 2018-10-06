Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 08.10.2018

Особенности услуг таможенного брокера

«Expert Online» 2018

Таможенное оформление товаров и грузов представляет собой достаточно сложную процедуру. Чтобы успешно ее пройти, необходимо иметь ясное понимание требований, предъявляемых таможенниками, уметь грамотно подготавливать и заполнять всю подаваемую на таможне документацию, обладать опытом прохождения таких процедур.

Ведь в случае обнаружения ошибок при прохождении таможни это чревато непредвиденными задержками процедуры и увеличением затрат на оплату услуг транспортной фирмы.

При крупных грузоперевозках один день задержки груза таможенниками может приносить бизнесмену убытки, исчисляемые тысячами долларов. По этой причине многие бизнесмены, занимающиеся импортными или экспортными операциями, обращаются за помощью к таможенным брокерам – юрлицам, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности от лица заказчика и предоставляют услуги посредника по таможенному оформлению грузов.

Как правило, таможенный брокер в Новороссийске – это не один человек, а целая фирма, которая имеет связи с нужными людьми в таможенной сфере. Она целиком берет на себя за небольшую плату заботы заказчика по прохождению таможни. Перечень услуг, оказываемых таможенным брокером, включает в себя:

  • предоставление консультационной поддержки сделок, составление договоров и иной документации в контексте таможенных процедур;
  • посреднические услуги при взаимодействии транспортной фирмы и таможни в ходе прохождения необходимых процедур;
  • сопровождение грузов в ходе таможенного оформления;
  • выплату необходимых пошлин и сборов;
  • оформление всей требуемой документации;
  • предоставление складов для хранения груза в период прохождения таможни;
  • содействие в оформлении требуемых лицензий и сертификатов.

С учетом того, какие функции выполняет таможенный брокер, он должен прекрасно разбираться в проблемах лицензирования и сертифицирования товаров, быть знакомым с нюансами таможенных процедур, обладать необходимой юридической подготовкой и знаниями относительно экономических аспектов данного рынка. Кроме того, таможенный брокер должен разбираться в существующих законах и непрерывно отслеживать любые изменения в законодательстве, относящиеся к его профессиональной сфере. Крайне важную роль в данной деятельности играют такие качества брокера как коммуникабельность, отличная память и способность решать одновременно несколько задач.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара предвещает шок
      Курс доллара предвещает шок
    2. Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
      Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
    3. Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить
      Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить