Триумф прагматизма и суверенитета

4-5 октября Владимир Путин совершил визит в Индию, страну, которая до сих пор остается одним из важнейших геополитических партнеров России. И будет таковой оставаться в будущем – слишком уж много общих интересов у Москвы и Нью-Дели.

Индия не собирается воевать вместе с НАТО

«Мир меняется, но дружба между Индией и Россией не изменится никогда», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. И это не пустой пафос. Москве и Нью-Дели нечего делить. У нас практически нет конфликтов и (если, конечно, Кремль не поддержит китайские амбиции в юго-восточной Азии) не будет. В то же время у стран множество общих интересов, начиная от перехода к мультиполярному миру. Так, Россия поддерживает вхождение Индии в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Роль двух наших стран на международной арене имеет принципиальное значение в плане поддержки глобального миропорядка. Безусловно, мы координируем нашу работу и подходы в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "Двадцатки". Прилагаем совместные усилия по формированию новой архитектуры безопасности и равноправного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорит Путин.

И, самое главное, у обоих стран есть возможность самостоятельно принимать решения, исходя из собственного суверенитета и интересов, а не указаний третьих «обкомов».

Собственно, пункт о суверенитете был наглядно подкреплен самой громкой историей саммита – покупкой Индии российских систем С-400 «Триумф». Как известно, Соединенные Штаты ведут против российской оборонки нечестную конкурентную борьбу и пригрозили ввести санкции против всех стран, которые будут покупать С-400. В том числе и Индии. Естественно, поводом требовать отказа от покупки стал не проигрыш американских систем «Пэтриот» в конкурентной борьбе продукции российского ВПК, а будущие проблемы в американо-индийском оборонном взаимодействии. По словам Вашингтона, индийцы не должны закупать российские комплексы просто потому, что эта покупка затруднит операционное взаимодействие между индийскими и американскими военными.

В индийском руководстве и экспертных кругах такого рода объяснения вызвали, мягко говоря, удивление. «Подобного ужасающего нарушения прерогативы Индии приобретать оружие (на свои собственные деньги) для своих вооруженных сил никогда не должно было происходить, потому что ведение войн вместе со странами НАТО не вписывается в политику Индии», — пишет бывший индийский высокопоставленный дипломат М.К. Бхадракумар. Индийские власти до последнего пытались как-то убедить американцев снять возражения, однако, не встретив понимания, в конечном итоге решили просто проигнорировать позицию США. «Оборонное сотрудничество между Россией и Индией основывается на обоюдном интересе и не является предметом решений других стран. Индия готова соблюдать санкции – но не односторонние, а введенные ООН», — заявил индийский посол в России Венкатеш Варма.

Диверсификация работает против обеих сторон

Фактически это была игра ва-банк, но считать ее авантюрной не стоит – дальнейшие шаги США в этом вопросе вполне предсказуемы. Американцам приходится теперь выбирать между двумя плохими вариантами. «Наказание Дели повлечет за собой уничтожение нарождающихся оборонных связей. Если же США сделают для Индии исключение, то они ослабят эффект санкций и дадут основания для обвинения Америки в фаворитизме», — отмечает CNN. И, скорее всего, меньшим злом тут будет все-таки второй вариант.

Американо-индийские связи для Вашингтона куда важнее, чем его репутация (точнее то, что от нее осталось) среди партнеров. И США сохранят их – ровно как они и раньше сохранили свои контакты с Индией, выведя ее из-под вторичных санкций против Ирана (с которым индийские власти и не собираются рвать сотрудничество). Индия видится в Вашингтоне в качестве чуть ли не основного союзника США на Евразийском пространстве, важнейшего кирпичика в конструкции по сдерживанию Китая в Юго-Восточной Азии. Есть, правда, и альтернативный вариант поведения – санкции США введут, но по договоренности с Индией обрушат их на «подставные» компании. Так что в любом случае интересы Нью-Дели не пострадают.

В то же время нынешнюю индийскую демонстрацию не стоит расценивать как антиамериканский шаг. Скорее это была вынужденная мера со стороны руководства страны, дабы напомнить американцам о своем суверенитете. А так Индия рассматривает Америку в качестве своего важнейшего партнера, и продолжит наращивать с ним контакты в рамках «обоюдного интереса». Где-то и в ущерб связям с Россией, даже в оборонной сфере.

В период с 2000 по 2016 год на долю Индии приходилось до 10% глобального импорта вооружений, и около 70% индийской доли приходилось на Россию. Но, несмотря на ту же покупку С-400, сейчас ситуация меняется не в пользу Москвы. За последние 10 лет американцы поставили Индии вооружений на 15 миллиардов долларов, сообщает Reuters, выйдя на твердое второе место в индийских оборонных закупках. Теснят Москву и другие страны. Индия, напомним, отказалась от покупок российских истребителей Су-30 МКИ в пользу французских «Рафаль».

Однако трагедии из этого делать не надо. Вместо этого стоит поставить себя на место Нью-Дели и понять, что Индия – как и в случае с С-400 – руководствуется элементарными национальными интересами. «Индия пытается диверсифицировать поставки вооружений, чтобы не попасть в зависимость от одного поставщика. Военные связи у Индии с Францией давние и прочные, индийские ВВС до сих пор листают на французских "миражах", сейчас идёт новый этап сближения, поскольку Индия рассматривает Францию как один из полюсов силы», — поясняет Эксперту Online научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. К тому же по причине той же самой диверсификации Индия, несмотря на весь американский и европейский военный лоббизм, не откажется от российского оружия. По словам Алексея Куприянова, «наша доля вряд ли опустится ниже 35-40% при самом пессимистичном прогнозе».

Деньги, люди и газ

Если и дальше расценивать российско-индийские отношения через призму суверенитета и прагматизма (а не антиамериканских желаний или оторванных от реалий геополитических схем), то можно увидеть, что отношения двух стран идут по восходящей и в других сферах сотрудничества.

Прежде всего — в экономике. Ожидается, что в текущем году товарооборот двух стран вырастет на 20% — до 11 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко до 74-миллиардного индийско-американского товарооборота в 2017 году (только торговый дефицит США по этому направлению составляет 22 миллиарда долларов, в два раза больше всей российско-индийской торговли), однако стороны планируют наращивать двусторонние экономические отношения и довести взаимную торговлю к 2025 году до 30 миллиардов долларов. По словам Алексея Куприянова, рывок возможен «за счёт введения в строй коридора Север-Юг, подписания договора о ЗСТ между ЕАЭС и Индией, а также прихода индийского капитала в российские месторождения углеводородов, драгоценных камней и металлов». Некоторые эксперты намекают на то, что двустороннюю торговлю можно перевести на национальные валюты (доля которых в товарообороте, по словам министра экономического развития России Максима Орешкина, уже достигает 20%). Однако, при нынешней ее структуре это маловероятно. Хотя бы потому, что при 11-миллиардном обороте торговый дефицит Индии составляет более 6 миллиардов долларов. Куда потом Нью-Дели будет девать российские рубли?

Помимо экономики, растет туризм. В 2017 году Индию посетили более 220 тыс. россиян, в РФ приехали 94 тыс. граждан Индии (данные ТАСС). Развивается и инвестиционное сотрудничество. По словам министра нефти и газа Индии Дхармендры Прадхана, Индия собирается переводить свою экономику на газ и очень рассчитывает на Москву. Причем не только в плане прямых поставок СПГ. Индийские компании, по словам министра, высказанным в Twitter, рассматривают возможности новых вложений в российские нефтегазовые месторождения.

Отдельного упоминания заслуживает серьезный интерес индийских инвесторов к российскому Дальнему Востоку. Интерес обуславливается как экономическими причинами (ресурсная база, готовность Москвы всячески содействовать иностранным вложениям в этот регион, транспортная доступность через морские коммуникации), так и политическими, которые стоит рассматривать через призму индийско-китайского регионального противостояния. В Индии очень опасаются того, что Москва станет младшим партнером КНР, и стараются сбалансировать китайское влияние в России. В Кремле, в общем-то, не возражают – ведь как индийские вливания, так и сбалансированные отношения весьма прагматичны, и лишь укрепляют суверенитет Российской Федерации.