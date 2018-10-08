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Москва, 08.10.2018

Большинство россиян считают неоправданным расстрел Белого дома в 1993 году

«Expert Online» 2018

63% граждан России, знающие о расстреле Белого дома, который произошёл в октябре 1993 года, убеждены, что тогда использование военной силы верными президенту Борису Ельцину войсками – было неоправданно. Противоположного мнения придерживаются 26 %.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передаёт агентство «Интерфакс».

Согласно результатам исследования, о трагических событиях 1993 года знают 90 % респондентов. Среди них - 35% осведомлены о них очень хорошо, а 55% – лишь, что-то слышали.

34% участников опроса уверены, что к расстрелу Белого дома привёл раскол внутри правящей элиты и их желание сохранить власть.

При этом 21% респондентов связывают трагические события октября 1993 года с расхождением взглядов тогдашнего главы государства Бориса Ельцина и Верховного Совета РФ по вопросам реформ и развития экономики. Ещё 16% опрошенных назвали основной причиной случившегося борьбу между «демократами» и сторонниками «советской системы».

Любопытно, что 24% участников опроса, вспоминая те события, признаются, что тогда полностью поддерживали Бориса Ельцина. Позиция вице-президента РФ Александра Руцкого и спикера Верховного Совета Руслана Хасбулатова была близка 12% опрошенных. Однако 32% респондентов тогда так и не определились в своих симпатиях.

Отмечается, что социологический опрос был проведён 3 октября 2018 года среди 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше.

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