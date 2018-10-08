Британские дроны готовят к битве с Россией на Ближнем Востоке

Британские вооруженные силы намерены отработать на условном противнике, роль которого отведена России, большое количество военных воздушных дронов. Учения по кодовым названием Saif Sareea З пройдут в Омане.

«Британские войска готовятся к битве с российскими военными с помощью флота коммерческих беспилотников стоимостью менее 1000 фунтов стерлингов», - пишет газета The Times.

Уточняется, что в ходе учений будет детально прорабатываться и изучаться «русская тактика» применения беспилотных аппаратов. Также британские военные намерены протестировать радиоуправляемый 30-тонный бронированный трактор, который предназначен для обезвреживания заминированных препятствий.

Как сообщил командующий учениями бригадный генерал Зак Стеннинг, Британия пытается «противостоять тем, кто может быть лучше всех вооружен и иметь лучшую подготовку».