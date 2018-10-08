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Москва, 08.10.2018

Курс доллара становится взрывоопасным

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара становится взрывоопасным
DPA/TASS

Курс доллара в понедельник утром растет к другим основным мировым валютам на фоне сильной статистики по американскому рынку труда, опубликованную в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 95,71 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1512 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1524 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 113,82 иены за доллар со 113,8 иены, сообщает ПРАЙМ.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 октября, составляет 66,627 рубля. Официальный курс евро — 76,661 рубля.

По мнению Bloomberg, нынешний рост доходности американских казначейских облигаций и курса доллара несут серьезную угрозу глобальной финансовой системе, которая стала еще более зависимой от американской валюты со времени последнего кредитного кризиса.

Стратеги Nedbank GroupМехул Дайя и Нилс Хейнеке, которые проанализировали роль ликвидности доллара в прошлых кризисах, утверждают, что «более сильный доллар США и рост стоимости капитала - идеальный коктейль для нового кризиса ликвидности.

Ключевой особенностью глобального кризиса десять лет назад была хроническая нехватка долларов, которая в итоге побудила Федрезерв начать вливать ликвидность в мировую финсвовую систему через свопы с более чем десятком центральных банков. Однако с тех пор объем заимствований в долларах (не включая банки) вырос до 14 процентов мирового валового внутреннего продукта с 9,5 процента в 2007 году.

Причем большая часть прироста долларового долга приходится на развивающиеся рынки.

Между тем, индекс Bloomberg Dollar Spot Index за последние шесть месяцев вырос на 5,6 процента. А доходность 10-летних облигаций - до рекордного уровня с 2011 года - 3,23%.

Такая гремучая смесь становится очень опасной, так как международные инвесторы стремительно сбрасывают недолларовые активы и мировой кризис ликвидности становится все более вероятным.

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