Европе понадобится больше СПГ из России

Перспективы российских компаний на международном газовом рынке — компаний, а не компании-монополиста, как было прежде, стали предметом оживленной дискуссии экспертов на площадке ТАСС

Кто кому конкурент

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу обычно упоминаются в связи с планами в этом отношении американцев, но и у России есть перспективы на рынке Старого Света, следует из обсуждения в рамках круглого стола «Битва за Европу: перспективы российских компаний на международном газовом рынке» 8 сентября в ТАСС. По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, хотя «трубопроводный газ всегда дешевле», в то же время,++++ поставки газа по трубе — это «зависимость от потребителя». Приверженность «Газпрома» трубопроводному газу внушает тревогу, считает он, а преимущество поставок СПГ состоит в их гибкости.

Действительно, сжиженный природный газ через спот-рынок можно направить в любой регион. При этом у него есть и такая особенность, как обезличивание поставок, что может оказаться необходимым при гипотетическом расширении антироссийских санкций. (Собственность на партию СПГ в пути следования танкера может перейти от поставщика к посреднику, что и происходит в Мексиканском заливе с большей частью американского газа, идущего в ЕС). Однако, не стоит и преувеличивать гибкость СПГ-поставок, считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, спот-рынок невелик, а большая часть СПГ поставляется по долгосрочным контрактам. Танкеры от производителей к поставщикам ходят по одним и тем же маршрутам и по строгому расписанию, что обусловлено небольшим объемом хранилищ на заводах по сжижению.

Как бы то ни было, относительно большую гибкость поставок сжиженного природного газа отрицать сложно. К тому же, сейчас это наиболее растущий сегмент рынка. По данным Михаила Делягина, экспорт СПГ за десять лет вырос в мире на 86%, в то время как экспорт трубопроводного газа — на 6%.

«Когда-то никто не верил, что НОВАТЭК будет конкурировать с “Газпромом”», — заметил старший аналитик «БКС» Сергей Суверов. Теперь же, по его словам, НОВАТЭК «стоит как “Газпром”», будучи намного меньше по объемам производства. Это, по его мнению, означает, что рынок оценивает перспективы компаний, занимающихся сжижением газа, выше, чем перспективы традиционных поставщиков по «трубе»: «глобальный капитал идет в СПГ». НОВАТЭКу, напомним, принадлежит контроль в известном своим мощным стартом проекте «Ямал СПГ».

Однако участники обсуждения не подвергли сомнению, по крайней мере, ближайшие перспективы «Газпрома» на европейском рынке. Наиболее осторожный прогноз дал аналитик инвестиционной группы «Атон» Александр Корнилов, сказавший, что позициям Газпрома в ЕС ничто не угрожает в ближайшие 3-5 лет. А в общем и целом, как отмечалось, наши отношения просчитываются до 2025 года.

«Трубопроводный газ всегда будет конкурировать с СПГ», — констатировал и Михаил Делягин, отметив, в частности, меньшие потери при доставке по трубопроводам на дальние расстояния, по сравнению с технологическим циклом сжижения/разжижения и доставки СПГ.

Да, рынок европейского газа, по общему мнению, очень политизирован. Но санкции не угрожают «Северному потоку — 2», считает директор по исследованиям «ВЫГОН Консалтинг» Мария Белова, как проекту, находящемуся на стадии реализации: на всех его участках, кроме датского, уже началась укладка труб. Участники круглого стола констатировали, что 33% импорта Европой газа, обеспечиваемого Россией, это слишком много, чтобы ждать быстрых серьезных изменений, в том числе в технологиях и в способах доставки.

Философия битв и побед

Россия расположена очень выгодно, между двумя крупнейшими рынками, европейским, где на рыночном поле нам нечего бояться США (хотя небезразличны действия Ирана), и китайским, с его «галопирующим» ростом потребления газа. В будущем году начнутся поставки по идущему в Китай газопроводу «Сила Сибири».

Однако в перспективе «трубопроводная философия» будет разбавляться ростом поставок СПГ. Это, кстати, не означает, что «Газпром» останется в стороне, не стоит забывать про «Сахалин-2», где у газового монополиста с 2007 года контрольный пакет и откуда еще в 2009 году была отгружена первая партия СПГ для азиатского рынка.

За «круглым столом» в ходе дискуссии возобладала, пожалуй, та точка зрения, согласно которой пик российского поставок газа в Европу еще не пройден. А вот каким будет этот газ? У СПГ, вне всякого сомнения, есть серьезные перспективы. Руслан Танкаев, гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал», отметил «короткое плечо» и малые потери на испарение (благодаря низкой температуре воздуха) при доставке в Европу газа по Севморпути с Ямала. Как известно, первая промышленная партия сжиженного природного газа в декабре 2017 года была отправлена с терминалов «Ямал СПГ» на танкере «Кристоф де Маржери» в Великобританию.

В ходе обсуждения была отмечена и высокая перспективность производства и использования арктических танкеров-газовозов для работы на Северном морском пути в рамках проекта «Арктик СПГ». Такие танкеры, как известно, будут производиться в Приморье Судостроительным комплексом «Звезда». Строительство этой судоверфи, куда на закладку одного из крупнейших в мире сухих доков приезжал в начале сентября президент РФ Владимир Путин, осуществляется консоциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк».

Большой вопрос, между кем и кем должна идти газовая «битва за Европу»: между Россией и другими странами-поставщиками, как было прежде, или, в том числе, и между производителями газа внутри самой России? Тут возникает также вопрос не только о СПГ или «трубе», но и о доступе к последней независимых производителей.

А это, признали участники круглого стола, влечет за собой постановку вопроса о реформе российского рынка газа. Прежде всего, потому, что монополия «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа, как к ней ни относись, увязана с его внутренними обязательствами, в том числе, законодательно обусловленными. Но в целом рынок газа, как говорится, уже не будет прежним. Об этом свидетельствует и сама возможность вести дискуссию с обсуждением такого количества вариантов и технических подробностей «битвы за Европу» и другие регионы, что все их сложно перечислить.