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Москва, 08.10.2018

Китай готов к прекращению торговой войны с США

«Expert Online» 2018

Ван И – глава МИД КНР – заявил, что Китай готов к прекращению торговой войны с США. Для этого Пекин собирается решать торговые противоречия с Белым домом путём равноправных и честных переговоров.

Об этом руководитель китайского внешнеполитического ведомства сказал в ходе встречи с американским госсекретарём Майком Помпео.

По его словам, торговые войны – это тупик, который не позволяет решать серьёзные проблемы, передаёт РИА Новости.

«Пекин готов решить имеющиеся проблемы с Вашингтоном посредством переговоров, но они должны быть основаны на равноправии, честности и серьёзности», – подчёркивается в официальном сообщении МИД Китая.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства КНР отметил, что в настоящее время китайско-американские отношения находятся на важнейшем этапе. Поэтому, по его мнению, сотрудничество остаётся единственным правильным выбором для обеих сторон.

Напомним, так называемая торговая война между Пекином и Вашингтоном вспыхнула в начале июля 2018 года после того, как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между США и КНР.

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