Советник Трампа назвал «лучший способ бросить вызов России»

Главный экономический советник президента Трампа Ларри Кудлоу считает, что США должны бросить вызов России в энергетическом секторе. Об этом он заявил в эфире Hill.TV.

«Мы являемся доминирующей энергетической державой. Через пару лет мы будем производить 15 миллионов баррелей нефти в день. Мы обгоняем саудовцев. Мы обходими Россию», - сказал советник президента США.

«У нас так много природного газа, добываемого в Пермском бассейне, что никто не знает, что с ним делать, его просто сжигают», - добавил он, имея ввиду нефтяное месторождение между западным Техасом и юго-восточным Нью-Мексико.

По его словам, этот газ необходимо доставить в Европу, чтобы бросить вызов России на европейском рынке. Для транспортировки топлива необходимо создавать инфраструктуру, подчеркул американский чиновник.

«Это выполнимо. Мы должны сосредоточиться на энергетическом секторе. Большинство из этого можно сделать в частном порядке», резюмировал Кудлоу.