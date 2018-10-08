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Москва, 08.10.2018

Советник Трампа назвал «лучший способ бросить вызов России»

«Expert Online» 2018
  • Советник Трампа назвал «лучший способ бросить вызов России»
Zuma\TASS

Главный экономический советник президента Трампа Ларри Кудлоу считает, что США должны бросить вызов России в энергетическом секторе. Об этом он заявил в эфире Hill.TV.

«Мы являемся доминирующей энергетической державой. Через пару лет мы будем производить 15 миллионов баррелей нефти в день. Мы обгоняем саудовцев. Мы обходими Россию», - сказал советник президента США.

«У нас так много природного газа, добываемого в Пермском бассейне, что никто не знает, что с ним делать, его просто сжигают», - добавил он, имея ввиду нефтяное месторождение между западным Техасом и юго-восточным Нью-Мексико.

По его словам, этот газ необходимо доставить в Европу, чтобы бросить вызов России на европейском рынке. Для транспортировки топлива необходимо создавать инфраструктуру, подчеркул американский чиновник. 

«Это выполнимо. Мы должны сосредоточиться на энергетическом секторе. Большинство из этого можно сделать в частном порядке», резюмировал Кудлоу.

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