Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 08.10.2018

На Украине начались военные учения с участием стран НАТО

«Expert Online» 2018

8 октября на территории Украины (в Хмельницкой и Винницкой областях) начались многонациональные военные авиационные учения с участием стран НАТО «Чистое небо-2018».

Кроме военнослужащих «незалежной» в этих учениях, которые продлятся до 19 октября, принимают участие представители Бельгии, Великобритании Голландии, Дании, Польши, Румынии, Эстонии и США.

Отмечается, что из США для участия в учениях прибыли истребители F-15 и транспортные самолёты C-130. При этом США будут представлены на учениях «Чистое небо-2018» как лётными экипажами, так и наземными силами и средствами.

Всего же из-за океана в «незалежную» прибудет более 10 единиц авиационной техники.

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара предвещает шок
      Курс доллара предвещает шок
    2. Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
      Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
    3. Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить
      Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить