На Украине начались военные учения с участием стран НАТО

8 октября на территории Украины (в Хмельницкой и Винницкой областях) начались многонациональные военные авиационные учения с участием стран НАТО «Чистое небо-2018».

Кроме военнослужащих «незалежной» в этих учениях, которые продлятся до 19 октября, принимают участие представители Бельгии, Великобритании Голландии, Дании, Польши, Румынии, Эстонии и США.

Отмечается, что из США для участия в учениях прибыли истребители F-15 и транспортные самолёты C-130. При этом США будут представлены на учениях «Чистое небо-2018» как лётными экипажами, так и наземными силами и средствами.

Всего же из-за океана в «незалежную» прибудет более 10 единиц авиационной техники.