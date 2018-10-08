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Москва, 08.10.2018

Названы российские города с самыми высокими и низкими зарплатами

«Expert Online» 2018
Городом с самыми высокими зарплатами в России стал Южно-Сахалинск, где средний заоаботок в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.
 На втором месте Салехард с показателем - 3,55, далее следуют Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).

На пятом месте Москва, где этот показатель составляет 2,97, что заметно меньше, чем у лидеров, однако, значительно больше, чем в целом по стране. Среди городов-миллионников лидируют Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16). Самые низкие зарплаты в Севастополе, Нальчике и Махачкале.

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