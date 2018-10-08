Названы российские города с самыми высокими и низкими зарплатами

Городом с самыми высокими зарплатами в России стал Южно-Сахалинск, где средний заоаботок в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

На втором месте Салехард с показателем - 3,55, далее следуют Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).