Названы российские города с самыми высокими и низкими зарплатами

Городом с самыми высокими зарплатами в России стал Южно-Сахалинск, где средний заоаботок в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.
На втором месте Салехард с показателем - 3,55, далее следуют Сургут (3,2) и Ханты-Мансийск (3,09).
На пятом месте Москва, где этот показатель составляет 2,97, что заметно меньше, чем у лидеров, однако, значительно больше, чем в целом по стране. Среди городов-миллионников лидируют Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16). Самые низкие зарплаты в Севастополе, Нальчике и Махачкале.