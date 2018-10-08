Нефть исчерпала поводы для роста

Как заявил аналитик департамента Альпари Анна Кокорева, рынок нефти исчерпал поводы для роста и снижение цены на сырье будет продолжено. Высказывание приводит ИА REGNUM.

Эксперт, однако, считает, что рост нефти на наступившей недели может быть продолжен на ожиданиях отчетов по спросу на нефть в прошедшем месяце ОПЕК и МЭА. Помимо этого будет открыта статистика по коммерческим запасам нефти в США и данным по количеству буровых установок.

Уточняется, что 8 октября цены на нефть сохранятся на пятничных уровнях. При учете всех обстоятельств аналитики прогнозируют цену на сырье марки Brent в пределах $84 — $85.