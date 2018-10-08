В Саудовской Аравии предсказали уход России с нефтяного рынка

Как считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд через 19 лет Россия может уйти с нефтяного рынка или существенно сократит добычу нефти. Такие заявления он сделал в интервью агентству Bloomberg.

«Мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет ... Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», — сказал Аль Сауд, который уверен, что Саудовская Аравия при этом ничем не рискует, так как спрос на нефть сохранится до 2030 года.

При этом ежегодное увеличение спроса будет составлять 1-1,5%. После этого срока интерес к нефти начнет падать, считает Сауд.

Помимо этого, наследный принц сообщил, что у его страны есть все возможности, чтобы «удовлетворить любой спрос» после ухода Ирана с рынка нефти.