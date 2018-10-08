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Москва, 08.10.2018

Новый закон Яровой может привести к продуктовому дефициту

«Expert Online» 2018

Новый закон о запрете на возврат товаров поставщикам, предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, может привести к пустым полкам в супермаркетах на выходные дни, пишут «Известия», со ссылкой на  Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ)

Подобный сценарий может иметь место из-за сокращения ритейлерами объемов закупаемой продукции в случае принятия нового документа.

Как сообщает издание, при этом сами поставщики не склонны драматизировать в данной ситуации, а в Минпромторге считают, что излишнее регулирование торговой отрасли может отрицательно сказаться на всех участниках рынка.

Ранее, представители ритейла ужа направляли свои отзывы на инициатива депутатов Госдумы по регулированию возврата нереализованной продукции. В часности в документе говорится, что подобный шаг создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни». Это обусловлено тем, что из-за отсутствия права вернуть товары ритейлерам придется сократить объем заказа.

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