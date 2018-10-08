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Москва, 08.10.2018

Сбербанк объяснил, почему россияне имеют вклады лишь на 150 тысяч рублей к моменту выхода на пенсию

«Expert Online» 2018

Россияне к моменту выхода на пенсию в среднем имеют вклады лишь на 150 тысяч рублей, что во многом объясняется поздним стартом формирования сбережений — большинство граждан начинают откладывать средства в возрасте старше 55 лет, следует из исследования Сбербанка на основе статистики данных его зарплатных клиентов. Об этом сообщает РИА Новости.

"После 50 лет россияне постепенно переходят к сберегательной модели поведения, и структура спроса на банковские продукты изменяется соответствующе. Так, граждане старше 55 открывают несколько текущих счетов (в среднем 1,35 на человека), отчасти, вероятно, диверсифицируя валютные риски. Каждый третий из них обладает депозитом, тогда как в возрастах до 55 лет — лишь каждый десятый", — отмечают аналитики крупнейшего российского банка.

Вследствие этого, указывают они, в среднем у зарплатных клиентов Сбербанка в момент выхода на пенсию самостоятельные сбережения составляют немногим более 150 тысяч рублей. Чтобы избежать искажения средних показателей, авторы исследования исключили из расчета крупные вклады — суммой свыше 100 миллионов рублей.

По данным банка, активно совершают банковские операции порядка 70% населения старше 20 и младше 69 лет, причем активность даже несколько возрастает в первые "пенсионные" годы.

"Дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров против 106% в остальных возрастах. Уровень проникновения кредитных карт среди лиц старше 55 лет составляет 13%, а у клиентов до 55 лет – 23%. С учетом того, что речь идет об активных пользователях и выборке в 88 миллионов человек, это означает очень широкий охват старших групп населения", — отмечают аналитики Сбербанка, добавляя, что мобильный банк есть у 63% пенсионеров, а традиционным онлайн-банком пользуются 45% из них.

Исследование также показало, что структура потребления работающих пенсионеров остается привычной до 68 лет.

"Так, любители путешествий вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов на отели колеблется в диапазоне 80–90% от уровня в 55 лет, доли расходов на турагентства и автомобильные поездки — 90–95%. В дальнейшем траты на путешествия монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину", — указывают эксперты.

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