Синоптики озвучили прогноз погоды в Москве до конца октября

До конца октября в российской столице температура воздуха будет держаться выше климатической нормы.

Такой прогноз погоды озвучили специалисты московского Метеобюро. По данным синоптиков, в некоторые дни второго осеннего месяца воздух будет прогреваться до 16-18 градусов тепла. Таким образом, в октябре столбики термометров в среднем буду показывать на 3-4 градуса выше климатической нормы, передаёт РИА Новости.

При этом, несмотря на то, что в ближайшие 2-3 дня будет холодно и ветрено, а в ночь на 9 октября ожидаются даже заморозки (до минус 3 градусов), снег в этом месяце не выпадет.

Однако уже 10 октября погодные условия начнут улучшаться. Согласно прогнозу погоды центра «Фобос», холодный воздух сменит – тёплый, а температура повысится сразу более чем на 10 градусов.

Осадков не будет, ветер разгонит облака, выглянет солнце, а в Москву и Подмосковье снова вернётся «бабье лето». В частности, синоптики прогнозируют к выходным 18 градусов тепла.

В целом же прогноз погоды на 14 дней в столичном регионе ожидается благоприятный. Холодный фронт придёт в Москву и область лишь 19 октября, когда ночные температуры упадут в ночь до нуля градуса, а днём 20 октября - до плюс 4.