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Москва, 08.10.2018

СМИ: В США заморозили активы Дерипаски

«Expert Online» 2018

Американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, включая его особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, заморожены.

Такое решение приняли в Минфине США, пишет газета New York Post со ссылкой на свои источники в американском финансовом ведомстве.

В свою очередь РИА Новости уточняет, что несмотря на заморозку активов российского олигарха, в его шикарном нью-йоркском особняке, который, предположительно был приобретён Дерипаской в 2008 году за 42,5 млн долл., в настоящее время продолжает проживать бывшая супруга другого отечественного миллиардера Романа Абрамовича – Дарья Жукова с детьми.

При этом ни сам Дерипаски, ни его представители пока не комментируют информацию американского Минфина.

Напомним, Олег Дерипаска – единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент» – в апреле 2018 года правительством США был включён в санкционный список. По мнению американских чиновников, олигарх якобы связан с «лидерами российской мафии», а также близок к руководству РФ.

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