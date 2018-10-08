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Москва, 08.10.2018

Темпы роста цен на услуги ЖКХ в российских регионах разнятся в 10 раз

«Expert Online» 2018

По сравнению с 2017 годом стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в нашей стране выросла в среднем на 3,56%.

Любопытно, но согласно исследованию экспертов компании «Финэкспертиза», темпы роста цен на ЖКХ в разных регионах РФ разнятся более чем в 10 раз, передаёт РИА Новости.

В частности, в Кировской области рост стоимости жилищно-коммунальных услуг составил 8,65%. А, например, в ХМАО всего 1,15%. При этом есть регионы, где эксперты зафиксировали снижение стоимости услуг ЖКХ. Речь идёт о Севастополе, Камчатском крае и Тюменской области.

В российской столице рост стоимости жилищно-коммунальных услуг соответствует среднероссийскому росту (около 3,5%). В Северной же столице он был выше 5%.

Если же рассматривать отдельно стоимость отдельных видов ЖКХ, то горячая вода в РФ в среднем подорожала, примерно на 4%. При этом больше всего за эту услугу платят жители Алтай – 336,73 рубля за один кубометр. Меньше всего жители Дагестане – 53,84 рубля за кубометр.

Стоимость услуг теплоснабжения сильнее всего – более чем на 8% – выросла в Чечне. Если говорить об абсолютных значений, то самая высокая стоимость 1 Гкал зафиксирована на Камчатке – 4131,29 рубля.

Кроме того, а ТОП-5 регионов с самой дорогой стоимостью отопления вошли Мурманская область (3055,67 руб.), Магаданская область (2728,82 руб.), Крым (2673,91 руб.) и Калининградская область (2474,72 руб.).

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