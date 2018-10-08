Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 08.10.2018

Учёные рассказали, как перепады погоды влияют на человека

«Expert Online» 2018

Перепады в погоде оказывают сильное влияние на поведение и самочувствие человека, в том числе могут вызвать серьёзные психические заболевания.

К такому выводу пришли учёные разных стран мира, которые регулярно проводят специальные исследования, оценивая зависимость состояния человека от природных аномалий. 

В частности, канадские учёные установили, что пасмурная погода и длительные ливневые дожди летом снижали эмоциональный настрой студентов, принимавших участие в эксперименте, предаёт РИА Новости.

С канадскими исследователями солидарны их коллеги из Германии. Опросив более 50 добровольцев, они пришли к выводу, что в дождливую погоду, а также при отсутствии солнца люди чувствуют себя несчастными. Напротив – ясная, тёплая погода – поднимает настроение и создаёт ощущение эйфории.

В свою очередь американские учёные считают, что отсутствие солнечного света и продолжительные дожди могут привести к психическому заболеванию. Речь идёт, по их мнению, о синдроме ОКР – обсессивно-компульсивном расстройстве.

Серьёзное влияние погода оказывает также на продолжительность и глубину сна. Так, исследователи Калифорнийского университета установили, что если ночная температура воздуха летом повышалась всего на один градус Цельсия, у 3-х человек из 100 нарушался сон. При этом более всего этому были подвержены люди старше 65 лет.

Усиление жары сказывается также на умственных способностях. Это доказали учёные Гарвардского университета, которые в один из летних месяцев провели среди студентов нескольких американских колледжей тесты на память и внимание.

Их выводы удивительны: если погода была привычной для этого времени года, все добровольцы одинаково хорошо справлялись с заданиями. Когда же дневные и ночные температуры оказывались значительно выше климатической нормы, испытуемые тратили на выполнение самых простейших заданий на 35%-50% больше времени или вовсе не справлялись с ними.

Несмотря на все исследования, профессорский состав Университета Айовы считает, что скачки температуры или обильные осадки никак не сказываются на настроении и поведении человека.

По мнению учёных этого вуза, изменение эмоционального настроя связано скорее с психологическими установками людей, чем с реальными погодными аномалиями. При этом на здоровье людей, прежде всего пожилого возраста, перепады температуры всё-таки оказывают влияние.

Ранее сообщалось, что синоптики озвучили прогноз погоды в Москве до конца октября 2018 года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара предвещает шок
      Курс доллара предвещает шок
    2. Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
      Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
    3. Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить
      Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить