Учёные рассказали, как перепады погоды влияют на человека

Перепады в погоде оказывают сильное влияние на поведение и самочувствие человека, в том числе могут вызвать серьёзные психические заболевания.

К такому выводу пришли учёные разных стран мира, которые регулярно проводят специальные исследования, оценивая зависимость состояния человека от природных аномалий.



В частности, канадские учёные установили, что пасмурная погода и длительные ливневые дожди летом снижали эмоциональный настрой студентов, принимавших участие в эксперименте, предаёт РИА Новости.

С канадскими исследователями солидарны их коллеги из Германии. Опросив более 50 добровольцев, они пришли к выводу, что в дождливую погоду, а также при отсутствии солнца люди чувствуют себя несчастными. Напротив – ясная, тёплая погода – поднимает настроение и создаёт ощущение эйфории.

В свою очередь американские учёные считают, что отсутствие солнечного света и продолжительные дожди могут привести к психическому заболеванию. Речь идёт, по их мнению, о синдроме ОКР – обсессивно-компульсивном расстройстве.

Серьёзное влияние погода оказывает также на продолжительность и глубину сна. Так, исследователи Калифорнийского университета установили, что если ночная температура воздуха летом повышалась всего на один градус Цельсия, у 3-х человек из 100 нарушался сон. При этом более всего этому были подвержены люди старше 65 лет.

Усиление жары сказывается также на умственных способностях. Это доказали учёные Гарвардского университета, которые в один из летних месяцев провели среди студентов нескольких американских колледжей тесты на память и внимание.

Их выводы удивительны: если погода была привычной для этого времени года, все добровольцы одинаково хорошо справлялись с заданиями. Когда же дневные и ночные температуры оказывались значительно выше климатической нормы, испытуемые тратили на выполнение самых простейших заданий на 35%-50% больше времени или вовсе не справлялись с ними.

Несмотря на все исследования, профессорский состав Университета Айовы считает, что скачки температуры или обильные осадки никак не сказываются на настроении и поведении человека.

По мнению учёных этого вуза, изменение эмоционального настроя связано скорее с психологическими установками людей, чем с реальными погодными аномалиями. При этом на здоровье людей, прежде всего пожилого возраста, перепады температуры всё-таки оказывают влияние.

Ранее сообщалось, что синоптики озвучили прогноз погоды в Москве до конца октября 2018 года.