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Москва, 08.10.2018

В аэропорту Жуковский столкнулись два самолета

«Expert Online» 2018

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в самолет «Уральских авиалиний», который находился на стоянке, въехал самолет авиакомпании «Икар», который также заруливал на место базирования.

В результате столкновения у  самолета «Уральских авиалиний» оказалась повреждена правая половина руля высоты.

Как сообщает межрегиональная транспортная прокуратура, в результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.

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