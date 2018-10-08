В аэропорту Жуковский столкнулись два самолета

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что в самолет «Уральских авиалиний», который находился на стоянке, въехал самолет авиакомпании «Икар», который также заруливал на место базирования.

В результате столкновения у самолета «Уральских авиалиний» оказалась повреждена правая половина руля высоты.

Как сообщает межрегиональная транспортная прокуратура, в результате инцидента никто не пострадал. Проводится проверка.