В Германии сделали новое важное заявление о «Северном потоке-2»

Маттиас Платцек – глава правления немецко-российского форума – заявил о роли, который может сыграть проект газопровода «Северный поток-2» в улучшении отношений между ФРГ и РФ.

По его словам, в настоящее время отношения между двумя странами находятся в очень плачевном состоянии, пишет Deutschlandfunk.

Кроме того, Платцек подчеркнул, что сейчас речь не идёт о партнерстве или дружбе между Германией и Россией, так как эти времена уже давно прошли.

«Однако нашим странам нужно найти точки соприкосновения, те направления где интересы Германии и России совпадают», – подчеркнул глава правления немецко-российского форума.

Одной из точек соприкосновения, по его убеждению, может стать «Северный поток-2».

«Это действительно ключевой проект для наших будущих отношений», – резюмировал Платцек, добавив, что его реализация также может поспособствовать урегулированию непростой ситуации в Донбассе.