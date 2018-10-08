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Москва, 08.10.2018

В Германии сделали новое важное заявление о «Северном потоке-2»

«Expert Online» 2018

Маттиас Платцек – глава правления немецко-российского форума – заявил о роли, который может сыграть проект газопровода «Северный поток-2» в улучшении отношений между ФРГ и РФ.

По его словам, в настоящее время отношения между двумя странами находятся в очень плачевном состоянии, пишет Deutschlandfunk.

Кроме того, Платцек подчеркнул, что сейчас речь не идёт о партнерстве или дружбе между Германией и Россией, так как эти времена уже давно прошли.

«Однако нашим странам нужно найти точки соприкосновения, те направления где интересы Германии и России совпадают», – подчеркнул глава правления немецко-российского форума.

Одной из точек соприкосновения, по его убеждению, может стать «Северный поток-2».

«Это действительно ключевой проект для наших будущих отношений», – резюмировал Платцек, добавив, что его реализация также может поспособствовать урегулированию непростой ситуации в Донбассе.

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