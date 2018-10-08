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Экономика
Москва, 08.10.2018

В мире - скачок венчурных инвестиций

«Expert Online» 2018
  • Микропроцессор «Байкал Т1» компании «Байкал Электроникс» является одной из передовых российских разработок мирового уровня
Журнал "Эксперт"

Микропроцессор «Байкал Т1» компании «Байкал Электроникс» является одной из передовых российских разработок мирового уровня

Новые технологии заставляют инвесторов активнее вкладываться в венчурный рынок.

Инвесторы зовут на помощь искусственный интеллект

Согласно статистике крупнейшей международной аудиторской и консалтинговой компании PwC, в первом полугодии 2018 года объем инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг 99 млрд долларов. Как пишет РБК со ссылкой на текст исследования компании, наиболее прорывными направлениями, в которые вкладывали деньги участники этого рынка, были финтех, искусственный интеллект и цифровые технологии в здравоохранении.

В общей сложности, в период с января по июнь в мире было совершено 6611 соответствующих сделок, что на 14% больше, чем год назад. В числе самых крупных сделок в финтехе отмечено, в частности, привлечение 51 млн долларов в новостную и аналитическую платформу в области блокчейна и криптовалют Mars Finance.

В искусственном интеллекте крупнейшие сделки прошли в первом квартале года, и этот сегмент поставил рекорд по финансированию — общий объем инвестиций в него превысил 1,9 млрд долларов. Среди лидеров по инвестициям на ранней стадии были компании Pony.ai (112 млн долларов) и Nuro (92 млн долларов) — обе разрабатывают технологии беспилотных автомобилей.  В цифровых технологиях крупнейшие инвестиции на ранней стадии также прошли в первом квартале. Лидерами оказались компании, занимающиеся открытием и разработкой новых терапевтических продуктов (Gossamer Bio — 100 млн долларов).

Венчурное инвестирование – долгосрочные вложения в новые технологические проекты, связанные с перспективными инновационными направлениями и изобретениями, по которым затруднительно просчитать возможную финансовую отдачу, напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Недостатки же выступают как продолжение достоинств, отмечает он эксперт. Венчуры всегда связаны с крайне высоким риском, большой вероятностью потери средств в случае, если идея «не выстрелит» должным образом или затянется на многие годы.

Такие вложения – удел специальных рисковых венчурных фондов, которые в мире в основном частные, которым более свойственны рисковые начинания, нежели бюджетным структурам. Данные характеристики процессов позволяют понять, почему в России венчуры развиты крайне слабо, объясняет Марк Гойхман. Объём данного рынка в нашей стране составляет 0,01% ВВП, что втрое ниже, чем, например, у Германии и Франции. В России мало «длинных» денег, высокие ставки процентов, неблагоприятный инвестиционный климат, малая доля частных средств в экономике и инновациях, высокое административное давление и налоговая нагрузка, чрезмерное регулирование, низкая правовая защищённость, малые доходы населения и его платежеспособный спрос. Все это заставляет пессимистично относиться и к перспективам данной сферы.

Мы в русле глобальных тенденций

В чём плюсы и минусы таких инвестиций? Плюсы очевидны, говорит, в свою очередь, аналитик компании ФинИст Андрей Перекальский. Это – вложение в будущее. Минусы: это всё стартапы с неизвестной фондоотдачей, наталкивающиеся на консервативность человеческого мышления и активное противодействие конкурентов из «старого» технологического уклада.

Следует отметить, говорит аналитик, что в первом полугодии в сфере венчурных инвестиций лидировала Северная Америка, в прошлом году – Азия. Тенденция очевидна: хорошие экономические условия в США и замедление роста в Китае. Тем не менее, из 10 крупнейших сделок 7 были вложениями в китайские компании. Среди наиболее активных венчурных фирм пять были из США, еще пять — из Китая.

В России, между тем, несколько значимых сделок с российскими компаниями подтверждают глобальные тренды, рассказывает эксперт. 4 млн долл. вложены в телемедицинский сервис «Доктис», 1 млн долл. — в работающую на технологии блокчейн платформу Ubcoin Market, на которой можно покупать товары, расплачиваясь криптовалютой. Можно упомянуть также российский стартап по разработке промышленных дронов, или — ассистент-рекрутер, автоматизирующий процесс поиска и найма сотрудников.

В то же время, российский рынок венчурных инвестиций незаметен на мировом уровне, потому что сама доля России в мировой экономике невелика — меньше 3%, отмечает он. А доля Китая неуклонно растет последние несколько лет, и страна уже может конкурировать с США. Еще одна причина, по которой российские фонды не так активны, — это санкции. Годовой объем рынка венчурных инвестиций в России стабильно составляет несколько сотен миллионов долларов, на фоне примерно 170 млрд долл. в мире.

Необходим прорыв

Среди главных тенденций на российском венчурном рынке – стабилизация: после бума в 2012 году много непрофессиональных инвесторов покинуло рынок, отмечает Андрей Перекальский. Кроме государственных игроков на данный момент в России есть всего около десятка активных фондов и акселераторов, которые крепко стоят на ногах. Но за этим – будущее.

Необходим прорыв, уверен аналитик. Старые, традиционные сферы технологий закрыты для нас: мы уже не догоним. Мы можем разработать что-то принципиально новое и обойти конкурентов в этом новом вместо того, чтобы безуспешно догонять их в старом, полагает Андрей Перекальский. Народ наш талантлив, но тут нужны политическая воля и огромные вложения. Инстинкт самосохранения заставит наше государство озаботиться инвестициями в эту сферу. Главные же проблемы, заключает аналитик — в организации контроля за целевым расходованием средств и быстрым переходом новых технологий из военного сектора в гражданский.

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