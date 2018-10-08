В мире - скачок венчурных инвестиций

Новые технологии заставляют инвесторов активнее вкладываться в венчурный рынок.

Инвесторы зовут на помощь искусственный интеллект

Согласно статистике крупнейшей международной аудиторской и консалтинговой компании PwC, в первом полугодии 2018 года объем инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг 99 млрд долларов. Как пишет РБК со ссылкой на текст исследования компании, наиболее прорывными направлениями, в которые вкладывали деньги участники этого рынка, были финтех, искусственный интеллект и цифровые технологии в здравоохранении.

В общей сложности, в период с января по июнь в мире было совершено 6611 соответствующих сделок, что на 14% больше, чем год назад. В числе самых крупных сделок в финтехе отмечено, в частности, привлечение 51 млн долларов в новостную и аналитическую платформу в области блокчейна и криптовалют Mars Finance.

В искусственном интеллекте крупнейшие сделки прошли в первом квартале года, и этот сегмент поставил рекорд по финансированию — общий объем инвестиций в него превысил 1,9 млрд долларов. Среди лидеров по инвестициям на ранней стадии были компании Pony.ai (112 млн долларов) и Nuro (92 млн долларов) — обе разрабатывают технологии беспилотных автомобилей. В цифровых технологиях крупнейшие инвестиции на ранней стадии также прошли в первом квартале. Лидерами оказались компании, занимающиеся открытием и разработкой новых терапевтических продуктов (Gossamer Bio — 100 млн долларов).

Венчурное инвестирование – долгосрочные вложения в новые технологические проекты, связанные с перспективными инновационными направлениями и изобретениями, по которым затруднительно просчитать возможную финансовую отдачу, напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Недостатки же выступают как продолжение достоинств, отмечает он эксперт. Венчуры всегда связаны с крайне высоким риском, большой вероятностью потери средств в случае, если идея «не выстрелит» должным образом или затянется на многие годы.

Такие вложения – удел специальных рисковых венчурных фондов, которые в мире в основном частные, которым более свойственны рисковые начинания, нежели бюджетным структурам. Данные характеристики процессов позволяют понять, почему в России венчуры развиты крайне слабо, объясняет Марк Гойхман. Объём данного рынка в нашей стране составляет 0,01% ВВП, что втрое ниже, чем, например, у Германии и Франции. В России мало «длинных» денег, высокие ставки процентов, неблагоприятный инвестиционный климат, малая доля частных средств в экономике и инновациях, высокое административное давление и налоговая нагрузка, чрезмерное регулирование, низкая правовая защищённость, малые доходы населения и его платежеспособный спрос. Все это заставляет пессимистично относиться и к перспективам данной сферы.

Мы в русле глобальных тенденций

В чём плюсы и минусы таких инвестиций? Плюсы очевидны, говорит, в свою очередь, аналитик компании ФинИст Андрей Перекальский. Это – вложение в будущее. Минусы: это всё стартапы с неизвестной фондоотдачей, наталкивающиеся на консервативность человеческого мышления и активное противодействие конкурентов из «старого» технологического уклада.

Следует отметить, говорит аналитик, что в первом полугодии в сфере венчурных инвестиций лидировала Северная Америка, в прошлом году – Азия. Тенденция очевидна: хорошие экономические условия в США и замедление роста в Китае. Тем не менее, из 10 крупнейших сделок 7 были вложениями в китайские компании. Среди наиболее активных венчурных фирм пять были из США, еще пять — из Китая.

В России, между тем, несколько значимых сделок с российскими компаниями подтверждают глобальные тренды, рассказывает эксперт. 4 млн долл. вложены в телемедицинский сервис «Доктис», 1 млн долл. — в работающую на технологии блокчейн платформу Ubcoin Market, на которой можно покупать товары, расплачиваясь криптовалютой. Можно упомянуть также российский стартап по разработке промышленных дронов, или — ассистент-рекрутер, автоматизирующий процесс поиска и найма сотрудников.

В то же время, российский рынок венчурных инвестиций незаметен на мировом уровне, потому что сама доля России в мировой экономике невелика — меньше 3%, отмечает он. А доля Китая неуклонно растет последние несколько лет, и страна уже может конкурировать с США. Еще одна причина, по которой российские фонды не так активны, — это санкции. Годовой объем рынка венчурных инвестиций в России стабильно составляет несколько сотен миллионов долларов, на фоне примерно 170 млрд долл. в мире.

Необходим прорыв

Среди главных тенденций на российском венчурном рынке – стабилизация: после бума в 2012 году много непрофессиональных инвесторов покинуло рынок, отмечает Андрей Перекальский. Кроме государственных игроков на данный момент в России есть всего около десятка активных фондов и акселераторов, которые крепко стоят на ногах. Но за этим – будущее.

Необходим прорыв, уверен аналитик. Старые, традиционные сферы технологий закрыты для нас: мы уже не догоним. Мы можем разработать что-то принципиально новое и обойти конкурентов в этом новом вместо того, чтобы безуспешно догонять их в старом, полагает Андрей Перекальский. Народ наш талантлив, но тут нужны политическая воля и огромные вложения. Инстинкт самосохранения заставит наше государство озаботиться инвестициями в эту сферу. Главные же проблемы, заключает аналитик — в организации контроля за целевым расходованием средств и быстрым переходом новых технологий из военного сектора в гражданский.