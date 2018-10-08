В самом центре Киева толпа детей разгромила и ограбила магазин

В самом центре Киева – в так называемом правительственном квартале – около 70 детей разгромили и ограбили крупный продовольственный магазин.

Согласно информации, которую публикуют пользователи соцсетей, инцидент произошёл поздно вечером 7 октября на улице Грушевского неподалеку от Мариинского парка.

Согласно предварительной информации, около 70 детей толпой ворвались в магазин, расположенный напротив входа в парк. При этом они выломали входные двери и разбили камнями и палками витрины.

Очевидцы также рассказывают, что возраст юных вандалов составлял всего от 10 до 16 лет. Из магазина воришки вынесли конфеты, чипсы, шоколадки и даже алкоголь, в том числе пиво и виски, передаёт сайт телеканала НТВ.

Любопытно, что за время разграбления, а продолжалось оно не менее 20-30 минут, к месту преступления не соизволил подъехать ни один патрульный автомобиль.