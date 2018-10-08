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Москва, 08.10.2018

В США предложили новые способы сдерживания России

«Expert Online» 2018
  • В США предложили новые способы сдерживания России
EPA\TASS

Россия перешла «все возможные красные линии», поэтому ее необходимо «сдерживать», заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию Украины «Новое Время».

«К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия в Донбассе. И, я думаю, важно продолжать», — поделилась своими мыслями Райс. Ответ прозвучал на вопрос о ситуации с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Экс-госсекретарь также уверена, что украинской армии не обойтись без поддержки США и поддержала идею «размещения хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике».

Отдельно Райс заявила, что необходимо всеми силами остановить проект «Северный поток-2», строительство которого она назвала «не слишком хорошей идеей». 

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