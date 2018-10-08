Загадочное преступление с долгосрочными последствиями

Турецкие власти обратились к Саудовской Аравии с просьбой провести обыск в генконсульстве этой страны в Стамбуле. Основанием для подобного неординарного обстоятельства послужили неординарные же события. В Стамбуле пропал известнейший саудовский журналист, критиковавший фактического руководителя королевства, принца бен Салмана. Турецкие СМИ открыто пишут, что он был убит в здании генконсульства.

Выхода нет

Саудовская Аравия должна доказать, что журналист Джамаль Хашкаджи покинул генконсульство страны в Стамбуле, цитирует ТАСС со ссылкой на AFP слова президента Турции Тайипа Эрдогана в ходе пресс-конференции в Будапеште в понедельник 8 октября. Ранее в понедельник, уточняет агентство, МИД Турции повторно вызвал саудовского посла в связи с пропажей журналиста и запросил разрешение на обыск генконсульства королевства в Стамбуле, куда саудовский журналист зашел во вторник, после чего его больше не видели. Возможно, хотя и маловероятно, что обыск как-то прояснит картину.

История предполагаемого похищения и убийства 59-летнего Джамал Хашкаджи поражает своей простотой. Тревогу забила его невеста. Хашкаджи собирался жениться на ней, и для этого ему была необходима справка о разводе со своей прежней женой, оставшейся в Саудовской Аравии. Ради этой бумаги он и пришел 2 октября в генконсульство. В здание его пустили, но без мобильного телефона и невесты (к такого рода мерам предосторожности в дипломатических учреждениях королевства прибегают часто). Она осталась ждать. Ждала пять часов. Потом из здания вышли сотрудники генконсульства и сообщили ошеломленной женщине, что ее жених, оказывается, давно ушел и где он находится, им неизвестно.

Всю минувшую неделю турецкие официальные лица очень аккуратно комментировали случившееся, по-видимому, не желая обострять и без того непростые отношения между их страной и Саудовской Аравией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьим знакомым и даже другом являлся Хашкаджи, дипломатично заметил, что хотел бы дождаться результатов расследования. «Я слежу за ситуацией и буду информировать вас о ее развитии. С помощью Аллаха, наши худшие опасения не подтвердятся. Я не теряю надежды, но, что это произошло в нашей стране, крайне печально», — сказал он журналистам на прошлой неделе. Только в понедельник Эрдоган сорвался, пригрозив, что турецкие власти «не спустят это дело на тормозах». «Вышел он (Хашкаджи) или нет – кто должен доказать? Сотрудники консульства, у них есть все камеры. Почему они это не предоставляют? Если бы он вышел, разве он не пошел бы с невестой по делам, из-за которых они пришли?», — возмущался турецкий президент.

Тем временем СМИ со ссылкой на источники в турецких силовых структурах еще на прошлой неделе утверждали, что оптимизм президента относительно судьбы журналиста, увы, напрасен. «Согласно первоначальной оценке турецкой полиции, господин Хашкаджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, — приводит агентство Reuters слова источника. — Мы полагаем, что убийство было предумышленным, и впоследствии тело было перемещено из генконсульства».

В прессе, со ссылкой на весьма небесспорные источники, сообщалось о пятнадцати мастерах заплечных дел, которые накануне, якобы, вылетели из Эр-Рияда в Стамбул, и о подробностях предполагаемого убийства, которые не хочется приводить, тем более что неизвестно, что из этого правда. Одним словом, история получила огромный резонанс, который усиливала еще и сама личность Хашкаджи. Ведь он – пожалуй, один из самых известных, если не самый известный за пределами королевства журналист из Саудовской Аравии.

Судьба журналиста

За свою долгую журналистскую жизнь Хашкаджи проработал в лучших СМИ королевства. Так, он возглавлял крупнейшую англоязычную газету страны Arab news, руководил телеканалом Al Arab News channel в Бахрейне, регулярно комментировал события в арабском мире на BBC, «Аль-Джазире». Последние годы он писал колонки в The Washington post.

Хашкаджи объездил почти весь мусульманский Восток. Однако в США и Европе он был известен, прежде всего, благодаря своим интервью с Усамой бен Ладеном. Собственно, он и открыл этого человека для широкой публики, взяв у него интервью на территории Афганистана в 1987 году. По некоторым данным, Хашкаджи поддерживал довольно тесные контакты с террористом, как минимум, до середины девяностых. Последнее интервью с бен Ладеном, которое он взял, датировано 1995 годом. Эксперты терялись в догадках, кто такой Хашкаджи, журналист или разведчик. Вероятно, он являлся и тем, и другим. Хашкаджи c детства был вхож в королевскую семью (его отец был придворным медиком) и особенно дружил с принцем Турки, долгие годы возглавлявшем разведку королевства.

Вместе с тем, его никак нельзя было назвать представителем журналистского официоза Саудовской Аравии, равно как оппозиционером. Скорее, Хашкаджи относился к той хорошо известной во многих авторитарных режимах когорты творческих деятелей, которым их связи в высших кругах позволяли известную свободу высказываний. Или же его положение не официозного, но хорошо известного за рубежом человека использовали, чтобы вбрасывать нужную каким-то придворным группировкам точку зрения.

Когда свое возвышение начал амбициозный Мухаммед бен Салман, в положении Хашкаджи поначалу вроде бы ничего не изменилось. Журналист в целом поддерживал курс на умеренные реформы и противостояние Ирану, который проводил принц, все более сосредотачивавший в своих руках рычаги управления Саудовской Аравией. Хашкаджи был сторонником вторжения в Йемен, одобрял политику принца в Сирии, поддерживал его программу реформирования экономики королевства.

Однако уже летом 2017 года, вскоре после того, как бен Салман был объявлен наследником престола, журналист уезжает сначала в США, где когда-то учился, а потом в Турцию, откуда происходят его предки. По видимому, Хашкаджи успел тогда вовремя. В ноябре по обвинениям в коррупции были арестованы 11 саудовских министров, большинство из которых, это члены королевской семьи. Среди арестованных – и друзья Хашкаджи, в частности, принц Аль-Валид. Известно, что к взятым под стражу применялись пытки.

Политическая бомба готова взорваться

С этого момента Хашкаджи – критик курса бен Салмана. Принцу от него достается за многое, но прежде всего, за внешнюю политику. Хашкаджи не нравится то, что Саудовская Аравия и Турция имеют разных фаворитов в Сирии, он недоволен бойкотом Катара и слишком тесным, по его мнению, сотрудничеством между администрацией Дональда Трампа и королевством. Критикует он принца и за контакты с Россией.

Образ непримиримого критика, правда, несколько портит то, что несмотря на отъезд из Саудовской Аравии Хашкаджи по-прежнему возглавляет на родине либеральную, по саудовским меркам, газету «Аль Ватан» и входит в руководство телеканала «Аль Арабия», опекаемого властями королевства. Все это говорит о том, что взаимоотношения Хашкаджи с принцем куда сложнее, чем могло показаться со стороны.

Возможно, журналист был своеобразным голосом оппозиции в королевской семье. Известно, что в последнее время покровителем Хашкаджи был принц Мухаммед бен Наиф. Тот самый, который был лишен летом прошлого года поста наследного принца в пользу бен Салмана. То есть, получается, что журналист был членом проигравшей дворцовой партии.

Если подтвердится, что Хашкаджи был убит, это нанесет серьезный удар по имиджу принца-реформатора, который тот старательно создавал. Будет поставлена под удар его программа реформ, которая в значительной мере основана на том, что страна станет если не более демократичной, то более открытой. В неудобном положении окажутся и США, и особенно президент Дональд Трамп. Накануне ноябрьских промежуточных выборов в конгресс ему придется оправдываться еще и за бен Салмана.

Все эти соображения, кстати, эксперты относят в пользу версии, что принц все-таки не причастен к делу Хашкаджи. Уж больно оно вредит ему самому. Но с другой стороны, сколько было случаев в истории, когда политики принимали, казалось бы, лично им крайне невыгодные решения? В любом случае, события в генконсульстве в Стамбуле имеют все признаки политической «бомбы». И ее «взрыв» которой будет иметь весьма серьезные последствия для всего Ближнего Востока.