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Москва, 09.10.2018

Беспорядки в Париже, полиция применила слезоточивый газ

«Expert Online» 2018

В ходе масштабной манифестации противников государственной социальной политики, которая проходит в эти минуты 9 октября в самом центре Парижа, вспыхнули беспорядки.

Когда манифестанты двигались по бульвару Распай, в самом начале колонны неожиданно появилась группа хулиганов, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, молодые люди, облачённые во всё чёрное с респираторами на лицах распыли едкий газ. После этого они стали громить встречающиеся им на пути остановки общественного транспорта и витрины магазинов, а также переворачивать машины.

Колонну остановили полицейские. Распылив слезоточивый газ и, испульзуя другие спецсредства, они рассеяли толпу хулиганов.

В настоящее время шествие продолжается. Ожидается, что оно пройдёт по центральным бульварам французской столицы и завершится на площади Италии.

Собравшиеся недовольны социальной политикой властей. Они требуют незамедлительного увеличения зарплат и пособий, а также выступают за меры по установлению гендерного равенства между работниками мужчинами и женщинами. Кроме того, манифестанты требуют равный доступ к образованию, в том числе высшему, для всех слоёв населения Франции.

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