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Москва, 09.10.2018

Курс доллара придавил нефтяной фактор

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара придавил нефтяной фактор
DPA/TASS

Рубль на открытии торгов вторника повышался к доллару и евро на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара на 10.07 мск снижался на 23 копейки — до 66,32 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 76,18 рубля.

Как сообщает агентство Reuters, 8 октября мировые цены на нефть выходят из пике и поднимаются к отметкам прошлой недели. Стоимость нефти с утра повышалась на 0,6% — до 84,45 доллара за баррель по марке Brent.

Уточняется, что рекордных показателей нефть достигла в первых числах октября. Тогда цены на Brent доходили до максимумов  2014 года.

Тем не менее, неделя закончилась «коррекцией» и падением до $84−85 за баррель.

Во вторник нефть дорожает на сигналах снижения поставок из Ирана, третьего по величине производителя нефти в ОПЕК. Поддержку ценам также оказывает ураган "Майкл", который приведет к сокращению добычи в Мексиканском заливе.

 Тем временем, курс доллара на мировом рынке стабилизировался после ралли начала октября. Индекс доллара слабо повышается до 95,46 пункта.

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