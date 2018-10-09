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Москва, 09.10.2018

Эксперт рассказал, что привлекает другие страны в российских С-400

«Expert Online» 2018

Как заявил эксперт Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Веземан, российские зенитные ракетные комплексы С-400 привлекают другие страны благодаря возможностям высокотехнологического оружия. Высказывание приводит телеканал «Аль-Джазира».

По словам специалиста, С-400 на сегодня одни из самых продвинутых систем ПВО в мире благодаря действию на обширной дистанции, способности радаров «засекать» цели на расстоянии 600 километров и дальности полета ракет до 400 километров.

«РЛС и другая аппаратура наблюдения в С-400, как и их ракеты, действуют на обширной дистанции. Они точные, им удается выслеживать сразу большое количество потенциальных целей, включая те, которые используют технологии "стелс"», — рассказал эксперт.

Также С-400 является высокомобильной техникой, способной за несколько минут провернуть сразу три операции -  развертывание, выстрел и перемещение в другое место.

Напомним, Китай, Индия и Турция уже подписали контракты на закупку комплексов С-400. Переговоры о поставках данного вооружения также ведет Саудовская Аравия.

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