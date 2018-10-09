Китай нанес удар США по очень чувствительному месту

США столкнулись с крайне неприятными последствиями инициированного Вашингтоном торгового конфликта с Китаем. Причем удар пришелся по крайне важной для ныненшней администрации США отрасли - нефтегазовому сектору. Именно этот сегмент экономики ставит во главу угла своей амбициозной экономической политики Белый дом.

Однако последние события на рынке газа могут серьезно повлиять на планы Вашингтона захватить мировое лидерство в этой сфере, о чем недавно поведал экономический советник Трампа Ларри Кудлоу.

Агентство Рейтер сообщило во вторник, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай резко сократился в 2018 году, прежде чем полностью остановиться в конце августа, когда Пекин ввел 10%-е пошлины на американский газ в рамках обмена торговыми ударами между двумя крупнейшими в мире экономиками.

В 2017 г. Китай купил почти 3,6 млн тонн американского СПГ, что сделало США вторым по величине поставщиком топлива для страны.



По оценкам IHS Markit, импорт из США за первые восемь месяцев 2018 г. сократился до около 1 млн тонн по сравнению с 2,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Китайские покупатели отказываются от американского топлива на фоне неопределенности в отношении влияния покупок товара у США, рассказал агентству Рейтер неназванный трейдер.



СПГ не поставлялся из США в Китай, с тех пор как в конце августа были введены пошлины, говорит Онг Хан Ви из консалтинговой компании FGE.

Другой трейдер отметил, что Китай прекратил закупки американского газа, поскольку стоимость этого товара сейчас слишком высока.

По словам аналитиков, Китай в основном компенсирует снижение поставок из США увеличением импорта из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Кувейта.

Ранее сообщалось, что на фоне торгового конфликта между странми прекратились также поставки нефти из США в Китай. Но это не так чувствительно для Вашингтона как ситуация с газом.

Дело в том, что США планируют осуществить масштабные инвестиции в газовую инфраструктуру. Несколько крупных американских компаний сейчас собираются строить терминалы для СПГ в Мексиканском заливе. Для строительства полутора десятков терминалов потребуется порядка 130 млрд долларов. 2018 год – критический год для поиска инвесторов. Между тем, с финансированием этих проектов сейчас возникнут серьезные трудности, а это может поставить крест на надеждах Вашингтона сделать Америку если не первым, то хотя бы вторым экспортером сжиженного газа на планете.

США надеются превысить в этом году по экспорту СПГ 1 трлн футов³ (28,3 млрд м³). Для сравнения: 1 млрд футов³ газа хватит для отапливания примерно 5 млн американских домов в день.

Чем дольше продлится торговая война, тем меньше шансов найти финансирование для строительства газовых терминалов. По мнению аналитиков, больнее всего удар будет нанесен по таким американским компаниям, как Cheniere Energy, Sempra и Kinder Morgan, которые собираются строить новые терминалы или расширять уже существующие.

На этом фоне давление, которое оказывает Вашингтон на европейских партнеров, в плане строительства новых СПГ-терминалов для приема американского газа окажется бессмысленным, так как США попросту не смогут обеспечить доставку в Европу необходимого объема СПГ.

Впрочем, Китай может тоже пострадать, так как котировки на газ пойдут вверх, а часть необходимых объемов Китаю придется закупать в других местах по более высоким ценам. Аналитики не исключают даже, что европейцы будут перепродавать Китаю американский газ. Но, похоже, Пекин это уже не остановит - на войне как на войне.