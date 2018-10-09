Цена на нефть выходит из «пике»

Как сообщает агентство Reuters, 8 октября мировые цены на нефть выходят из пике и поднимаются к отметкам прошлой недели.

К началу торгов цена на нефть марки Brent достигла $83,91 за баррель, потеряв 25 центов. В течение 7 октября цена снижалась до $82,66 за баррель. Нефть WTI, снизившаяся до $73,07, поднялась до $74,29.

Уточняется, что рекордных показателей нефть достигла в первых числах октября. Тогда цены на Brent доходили до максимумов 2014 года.

Тем не менее, неделя закончилась «коррекцией» и падением до $84−85 за баррель.