Особенности и применение сортового нержавеющего металлопроката

Для производства разнообразных конструкций из нержавейки используется сортовой металлопрокат https://www.russteels.ru/. Исходя из технологии производства, этот материал подразделяется на два главных класса:

Простой сортовой металлопрокат. Он представляет собой нержавеющий лист, выполненный в форме геометрической фигуры с двумя осями измерения. Из такого материала чаще всего изготавливают всевозможные круги, многоугольники, квадраты, а также проволоку.

Формовочный сортовой металлопрокат – этот материал представляет собой фигуру с тремя осями измерения. Из него чаще всего делают уголки, швеллера, тавры. Качества сортового металлопроката соответствуют качествам материала, использованного для их изготовления. Это означает, что металлопрокат, исходя из доли содержащихся в нем легирующих добавок, может обладать достаточно высокой пластичностью, либо, наоборот, хрупкостью и упругостью. Исходя из требуемых конечных свойств металла, нержавейка изготавливается из горячего или холодного проката.

В большинстве случаев изготовленный из нержавейки сортовой металлопрокат используют для производства каркасов разнообразных конструкций. Для производства несущих элементов применяются швеллер и уголок, сделанные из стали марки А304. Этот материал содержит:

18% хрома;

8% углерода;

10% никеля.

Включение легирующих добавок в состав нержавейки, используемой для производства уголка, обеспечивает возможность применять его в конструктивных элементах, которые не подвергаются значительным механическим нагрузкам. Кроме того, данный материал характеризуется высокой коррозиеустойчивостью, благодаря чему он нашел повсеместное распространение в пищевой промышленности. Вдобавок изготовленный из нержавейки уголок используется для производства нетребовательных к нагрузкам металлических конструкций и для декоративных целей при отделке помещений.

Разнообразные металлические конструкции изготавливаются не только из давно ставшего привычным для рядовых обывателей уголка, сделанного из нержавейки. В качестве главного элемента для токарных заготовок выступает формованный шестигранник. Он может быть использован для производства достаточно обширного ассортимента металлических изделий, однако преимущественно из него изготавливают гайки и болты нестандартных габаритов.