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Москва, 09.10.2018

Путин рассказал о росте экспорта сельскохозяйственной продукции

«Expert Online» 2018

Владимир Путин – глава российского государства в ходе совещания, которое посвящено вопросам развития сельского хозяйства в стране – рассказал о значительном росте экспорта сельхозпродукции из РФ.

По словам президента, экспорт сельскохозяйственной продукции за первые семь месяцев 2018 года составил 13 млрд долл. США, передаёт РИА Новости.

При этом Путин подчеркнул, что ещё 20 лет тому назад мы вынуждены были сами закупать зерно за границей. 

«Сейчас же Россия занимает второе место в мире по поставкам зерновых», – резюмировал Путин, добавив, что что рост объёма производства сельхозпродукции в РФ за последние 5 лет более чем на 20% можно назвать настоящим прорывом, рывком вперёд.

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