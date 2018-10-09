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Москва, 09.10.2018

Российские футболисты Кокорин и Мамаев могут отправиться за решетку

«Expert Online» 2018

Утром 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев избили человека в одном из московских ресторанов. Со слов очевидцев, футболисты пришли в бешенство от замечания о шумном поведении.

Возможно, об этой истории никто никогда бы не узнал. Но пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. Чиновник незамедлительно обратился в полицию с заявлением о полученных побоях. Ранее он зафиксировал повреждения – медики диагностировали у него сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы.

Также в драке пострадал ещё один «большой человек» – Сергей Гайсин – генеральный директор ФГУП «НАМИ» (разработчик президентского лимузина Aurus).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои». Однако по словам адвоката Пака, его подзащитный намерен добиваться переквалификации статьи на более серьезную – «Хулиганство». При этом он пояснил, что произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни.

«Потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах», – отметил юрист.

Дальше – больше. Уже сегодня стало известно, что за несколько часа до инцидента с чиновниками футболисты жестко избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой гражданина Беларуси Виктора Соловьева.

У мужчины диагностированы сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. В настоящее время он находится в реанимации. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Между тем пресс-службы «Зенита» и «Краснодара» уже сделали заявления. Но если, в петербургском клубе, осудив поведение своего футболиста, предложили дождаться выводов следствия, то в Краснодаре пообещали в ближайшее время разорвать контракт с Мамаевым.

Однако это не самое страшное, что может ждать футболистов. По мнению юристов, если уголовным делам будет дан ход, то ближайшие годы игроки окажутся в местах не столь отдаленных. А это уже очень серьёзно.

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