Отношению к рублю в США резко поменялось

Нефтяной рост

Американские хедж-фонды резко изменили отношение к российской валюте. Чистая короткая позиция (разность между количеством ставок на ослабление — короткие позиции, и ставок на укрепление — длинные позиции) по фьючерсам на российскую валюту сократилась на 97%, подсчитали в Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC). Число ставок на ослабление уменьшилась до 118 контрактов, по сравнению с 4215 буквально неделей ранее. При этом инвесторы нарастили ставки на рост рубля на 51%, до 6004, передает РБК со ссылкой на данные американского регулятора.

Это произошло на фоне укрепления курса рубля благодаря нефти. Российская валюта подорожала почти на 6% с достигнутого 10 сентября минимума в 70,56 рубля за доллар.

Баррель Brent с тех пор подорожал более чем на 8%. По данным терминала Bloomberg, сейчас он стоит порядка 83,5 доллара. При этом Bloomberg подсчитал, что у рубля есть 30-процентные шансы завершить год на уровне 65 руб. за доллар. Средняя оценка стратегов в данных Bloomberg на последний квартал 2018 года составляет 67,84 руб.

При текущей цене на нефть в районе 84,50 доллара за баррель, минимальном оттоке капитала с 2013 года и профиците федерального бюджета, эконометрическая модель даёт справедливый курс рубля к доллару в районе 50, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. То есть в рубле по 66,40 к доллару премия за геополитический риск составляет 16,50. Рубль — высоковолатильная валюта, и мало кто сейчас отваживается играть в дирекционные стратегии по ней, однако вышеупомянутые факторы, как минимум, не дают внятного кейса подоплёки его дальнейшей девальвации.

Ставка и санкции

Если ренессанс на рынке нефти продолжится и ЦБ РФ воздержится от массивной закупки валюты на рынке (что, вообще говоря, идёт вразрез с активно проталкиваемой Минфином стратегией дедолларизации), то к середине декабря рубль может подорожать до 64 к доллару или около того, ожидает Владимир Рожанковский. После этого, по его словам, начнётся традиционное ежегодное предрождественское ралли в долларе (которое, в свою очередь, сменит ралли в золоте накануне китайского Нового года по Лунному календарю и сезона свадеб в Индии).

Оптимистичный внешний фон нельзя назвать первопричиной и драйвером для дальнейшего укрепления рубля, считает, в свою очередь, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Скорее наоборот, отрабатывают классическую взаимосвязь: Центробанк ужесточил монетарную политику, а мировое инвестиционное сообщество всегда это воспринимает как сильный сигнал для роста национальной валюты.

Так, ключевым драйвером действительно является монетарная политика, а как риск, как дополнительный фактор колебания курса рубля — опасения новых санкций. В то же время действия хедж-фондов вряд ли изменят настроения внутри страны и остановят отток депозитов из банковских структур, считает аналитик. И все же, в перспективе на октябрь в связи со сложившимся новостным фоном, а также сильными ценами на нефть, ожидания для рубля позитивные. Диапазон колебания, прогнозирует Денис Владимиров, составляет 64,5 — 67 рублей для доллара, и 74,5 — 77 для евро.