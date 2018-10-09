СБУ отрабатывает версию о диверсии на складе боеприпасов в Ични

СБУ в Черниговской области отрабатывает версию по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины версию о возможной диверсии на военном складе возле Ични на Черниговщине, пишет УНИАН.

К данному моменту проводится досудебное расследование, сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках возбужденного военной прокуратурой уголовного производства по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 октября на территории военного склада 6-го в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы интенсивностью 2-3 взрыва в секунду, которые повлекли возгорание складов. На месте работают следователи Украины и следственно-оперативная группа Центрального аппарата СБУ.