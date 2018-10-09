ЦБ готовится к нефти по $35 и новым санкциям

В ЦБ России не исключили падения цен на нефть в ближайшие три года в два раза по сравнению с текущим состоянием дел, сообщает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Прогноз прозвучал на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы в Совете Федерации.

Юдаева сообщила, что в ЦБ рассматривают два базовых сценария на следующие три года: постепенное снижение сырья до $55 за баррель, а также с постоянными ценами около $70 за баррель.

«Мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций»,— цитирует Reuters Юдаеву.

Согласно последнему сценарию, нефть начнет падать в 2019 году и будет держаться на низком уровне в дальнейшем, что приведет к ускорению инфляции и отрицательным темпам роста ВВП России.

В своих прогнозах Банк России учитывал принятые решения по налогам и пенсиям, а также сохранение санкций, уточнила Юдаева.