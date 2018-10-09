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Москва, 09.10.2018

У Турции появились свои планы на Крым

«Expert Online» 2018
  • У Турции появились свои планы на Крым
Из открытых источников

В Турции создано общественно-политическое движение «Россия — Крым — Турция», в которое входят бизнесмены, политики, общественники. Работа объединения будет направлена на признание российского статуса полуострова, сообщил депутат Государственной Думы от Крыма, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

По словам депутата в данный момент в Крыму с официальным четырехдневным визитом находится глава движения Яздан Кайя. Он намерен обсудить укрепление экономических и гуманитарных связей Крыма и Турции.

По словам Кайя в Турции хотят, чтобы российский  Крым «стал воротами не только для Турции в Россию, но и воротами для возрождения "Шелкового пути"».

Политик сообщил, что в Турции считают полуостров неотъемлемой частью России. По его словам, воссоединение полуострова с Россией было законным, так как явилось выражением воли населения Крыма.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года, когда за этот шаг проголосовали боле 98% крымчан.

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