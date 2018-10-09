В ПФР рассказали, сколько денег коррупционеры могут отдать на пенсии

ПФР может получить около 1,8 миллиарда рублей за шесть лет за счет коррупционеров, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью газете «Известия».

В настоящее время средства, нажитые преступным путем, возвращаются в бюджет и «растворяются в нем».

«Со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, они уже определены как доходы Пенсионного фонда и будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту — сколько поступит, столько и выплатим», — пояснил Дроздов.

В этой ситуации, по мнению чиновника, важна морально-этическая сторона вопроса, когда «люди точно понимают, куда идут эти деньги».

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин одобрил поправки в Бюджетный кодекс, разрешающие направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда.