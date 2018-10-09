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Москва, 09.10.2018

В ПФР рассказали, сколько денег коррупционеры могут отдать на пенсии

«Expert Online» 2018

ПФР может получить около 1,8 миллиарда рублей за шесть лет за счет коррупционеров, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью газете «Известия».

В настоящее время средства, нажитые преступным путем, возвращаются в бюджет и «растворяются в нем».

«Со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, они уже определены как доходы Пенсионного фонда и будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту — сколько поступит, столько и выплатим», — пояснил Дроздов.

В этой ситуации, по мнению чиновника, важна морально-этическая сторона вопроса, когда «люди точно понимают, куда идут эти деньги».

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин одобрил поправки в Бюджетный кодекс, разрешающие направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда.

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