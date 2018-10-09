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Москва, 09.10.2018

В США попытались разгадать секрет российского «суперснаряда»

«Expert Online» 2018

Новый «умный» снаряд, который разрабатывается в научно-производственном концерне «Техмаш» заинтересовал американские СМИ.

Как сообщает The National Interest, речь идет об управляемом 152-миллиметровом снаряде, который, по замыслу разработчиков, большую часть расстояния до цели должен лететь по обычной баллистической траектории, а на конечном этапе будет активирована система управления, корректирующая полет. Данный маневр увеличивает точность попадания, цитирует СМИ директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина. Снаряд будет двигаться к цели при помощи крыльев, либо небольших реактивных двигателей.

В этой связи издание пытается угадать, как снаряд будет наводиться на цель.

«Для оружия с лазерным наведением требуется, чтобы кто-то рядом с целью "подсвечивал" ее лазерным лучом, в то время как бомбы с GPS-навигацией используют спутниковые сигналы», - пишет The National Interest.

Оба способа, по мнению автора материала, могут быть заблокированы, однако, у России может быть и третий вариант. Помимо этого при стрельбе «умными» снарядами будет использована «особая» система наведения, сообщает издание.

Также автор публикации теряется в догадках, сделают ли новый снаряд самонаводящимся или его полет будет контролировать оператор «с помощью джойстика».

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