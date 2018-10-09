В «Укртрансгазе» рассказали, повлияет ли ЧП на складе боеприпасов на транзит газа

В ПАО «Укртрансгаз» считают, что взрывы, которые привели к возгоранию на складах с боеприпасами в Черниговской области, не повлияет на транзит газа через территорию «незалежной».

При этом в пресс-службе государственного предприятия по поставке, транспортировке и хранении природного газа подчеркнули, что в 30-километровой зоне от места ЧП транзитные магистральные газопроводы ПАО не проходят, передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что для осуществления контроля за развитием ЧС организованы дополнительные посты, где проводится мониторинг объектов газотранспортной инфраструктуры области.

Напомним, минувшей ночью на военном складе, расположенном в Ичнянском районе Черниговской области «незалежной», произошло несколько мощных взрывов, после чего начался сильный пожар.

В Службе безопасности Украины (СБУ) подчеркнули, что к взрыву на складе в Черниговской области могла привести диверсия. В свою очередь глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже ожидаемо заявил, что за пожарами на военных складах в стране стоит Кремль.