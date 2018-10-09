Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 09.10.2018

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Польше

«Expert Online» 2018

Неизвестные вандалы осквернили кладбище советских солдат, которое расположено на юго-западе Польши.

По словам Ежи Тыца – руководителя общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов – очередной акт вандализма зафиксирован в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве, передаёт РИА Новости.

Согласно предварительной информации, варвары частично или полностью разрушили более 20 надгробий на могилах советских солдат, отдавших свои жизни во время боев за Польшу.

По данному факту местные власти проводят расследование. Однако, как предполагают некоторые польские журналисты, виновные в этом безобразном акте вандализма найдены не будут.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара предвещает шок
      Курс доллара предвещает шок
    2. Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
      Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
    3. В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ
      В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ