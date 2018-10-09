Вандалы осквернили могилы советских солдат в Польше

Неизвестные вандалы осквернили кладбище советских солдат, которое расположено на юго-западе Польши.

По словам Ежи Тыца – руководителя общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов – очередной акт вандализма зафиксирован в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве, передаёт РИА Новости.

Согласно предварительной информации, варвары частично или полностью разрушили более 20 надгробий на могилах советских солдат, отдавших свои жизни во время боев за Польшу.

По данному факту местные власти проводят расследование. Однако, как предполагают некоторые польские журналисты, виновные в этом безобразном акте вандализма найдены не будут.