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Москва, 01.11.2018

Курс доллара показывает феноменальный результат

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара показывает феноменальный результат
DPA/TASS

Курс доллара демонстрирует феноменальные результаты. В четверг американская валюта поднялась до самого высокого уровня за 16 месяцев. По данным Thomson Reuters, индекс доллара вырос 1 ноября до 97,177, что является самым высоким показателем с июня 2016 года. По данным агентства, курс доллара продемонстрировал самую продолжительную полосу роста с апреля 2015 года.

Укрепление курса доллара происходит на фоне роста аппетита к риску и подъема фондовых рынков, а также увеличения доходности казначейских облигаций США. Курс доллара растет уже седьмой месяц подряд.

Также в пользу доллара - хорошие данные по экономике США. В октябре число рабочих мест в частном секторе США оказалось самым высоким за восемь месяцев, общий рост занятости ускорился в этом месяце.

Вместе с тем, аналитики Sberbank CIB считают отметку в 97 пунктов сильным уровнем сопротивления.

Рубль в четверг теряет поддержку дешевеющей нефть и концентрируется на новостях о санкциях США. Сообщается, что до 6 ноября Госдеп должен подготовить соответствующий отчет, а затем будет принято окончательное решение по новому санкционному пакету против РФ.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 2 ноября, — 65,6517 руб (+5,55 коп.), евро — 74,5803 руб (+16,14 коп.).

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