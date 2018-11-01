Глава «Кэшбери» объявил о прекращении работы компании

Артур Варданян – глава группы компаний «Кэшбери» – объявил о том, что компания прекращает свою работу.

В своём видеообращении к вкладчикам он объяснил это решение происками врагов, передаёт РИА Новости.

Варданян подчеркнул, что на компанию «объявлена настоящая охота», которая якобы ведётся при поддержке «целой армии журналистов».

«Каждый наш шаг будут поливать грязью и выставлять в невыгодном свете», – отметил глава «Кэшбери».

При этом он пообещал, что со 2 ноября 2018 года по каждому пользователю в его личном кабинете начнётся процедура индивидуального расчёта. Однако «не в полном объёме на текущий момент».

«Все оставшиеся остатки будут погашены за счёт внутренней криптовалюты», – резюмировал Варданян, анонсировав появление новой платформы, клиентами которой автоматически станут все пользователи «Кэшбери».

Наша справка

«Кэшбери» – одна из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы, которая не вела реальной экономической деятельности, не имела никаких лицензий Банка России, однако активно себя рекламировала, обещая своим клиентам доходности до 600%.

Свою деятельность компания вела на принципах сетевого маркетинга. По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерия Ляха, ущерб от деятельности «Кэшбери» составляет 3 млрд руб.