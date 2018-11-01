Кредитная карта: на что обратить внимание при выборе

Популярность кредитных карт в последнее время заметно выросла. При их оформлении необходимо учитывать несколько важнейших факторов, указанных ниже.

Размер кредитного лимита

Величину кредитного лимита банковские учреждения определяют индивидуально для каждого клиента. В основном она зависит от величины его регулярного дохода, однако есть и другие факторы, учитываемые при принятии решения банками по данному вопросу. Например, зарплатным клиентам банковское учреждение может предоставить более выгодные условия, поскольку оно достаточно хорошо знакомо с этими людьми. Но надо понимать, что чересчур маленький или, напротив, чересчур большой кредитный лимит – это не слишком удобно. Лимит в двадцать-тридцать тысяч рублей может оказаться недостаточным, например, для приобретения авиабилетов со скидкой. С большим лимитом есть риск сильно пострадать от действий мошенников: в случае похищения денежных средств с карты банковское учреждение начнет расследование, срок которого может достичь полугода, а клиенту в это время придется возвращать банку всю украденную сумму.

Льготный период

Зачастую банковские учреждения предоставляют клиентам возможность воспользоваться льготным периодом для возврата задолженности по карте, в течение которого начисление процентов по кредиту не производится. Его продолжительность обычно составляет от тридцати до ста дней. Безусловно, чем она больше, тем выгоднее для клиента. Поэтому интересным предложением может стать альфа банк карта 100 дней без процентов. Однако перед выбором кредитной карты нужно выяснить, каким образом производится расчет льготного периода: от момента первой покупки после погашения предыдущей задолженности в полном размере или от какой-то определенной даты. Если клиент не поймет принципы отсчета, то он может столкнуться с непредвиденными расходами.

Бонусы

Наряду с предоставлением льготного периода, банковские организации зачастую дарят владельцам кредитных карт различные бонусы. Это могут быть мили авиаперевозчиков, скидки на покупки товаров в магазинах-партнерах, возможность побывать на различных мероприятиях и др. Другие кредитные карты позволяют получать кешбэк, то есть определенный процент от стоимости приобретаемых с их помощью товаров (чаще всего от одного до десяти процентов). Однако, несмотря на привлекательность бонусов и кешбэка, необходимо помнить о том, что они чаще всего предоставляются по кредитным картам с высокой ценой годового обслуживания. Нужно заранее выяснить ее величину и периодичность списания денег – раз в год или раз в месяц.