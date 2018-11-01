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Москва, 01.11.2018

На Украине рассказали об ожидаемой сумме транша от МВФ

«Expert Online» 2018

Екатерина Рожкова – первый заместитель главы Национального банка Украины – рассказала об ожидаемой сумме нового транша от Международного валютного фонда (МВФ).

По её мнению, сумма может составить от 1,5 млрд долл. до 1,9 млрд долл., передаёт «Укринформ».

При этом она напомнила, что главным условием для получения очередного транша от МВФ является принятие «незалежной» бюджета на 2019 год.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Рожковой, получение следующего транша МВФ Украиной поставлено в зависимость от проведения в стране приватизации и создания антикоррупционного суда.

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