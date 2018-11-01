«Нас ждет мощнейшее нефтяное ралли»

Сдерживание добычи сменилось нефтяной гонкой. По данным за август, США выходили на первое место по добыче нефти в мире, а российские данные за октябрь свидетельствует, что исторический рекорд по добыче поставила Россия. Аналитики расходятся во мнениях по поводу влияния этих событий на нефтяные цены: причины для их снижения очевилны, но есть и другие факторы.

Не перестарались ли?

Еще летом Соединенные Штаты заняли первое место в мире по добыче, произведя в среднем 11,346 миллиона баррелей нефти в день, сообщает агентство «Прайм со ссылкой на данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) и августовского доклада ОПЕК. Тогда Штаты опередили по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые заняли второе и третье места соответственно

А самые свежие данные по добыче нефти в России свидетельствуют о том, что в октябре она выросла на 0,5%, до 1,557 млн тонн в сутки, пишет портал Finanz со ссылкой на статистику ЦДУ ТЭК, что при пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 составляет 11,4 млн баррелей в сутки.

Тем самым нефтедобыча добыча в Россия превысила предыдущий пик, достигнутый два года назад. Наша страна наращивает добычу с марта, но наиболее активно — с июня, начиная с которого она выросла на 2,9% (с уровня 1,512 млн тонн в сутки).

Добыча растет по решению стран ОПЕК+, это мотивируется сильным падением производства в таких странах, как Венесуэла и Мексика. К тому же в ноябре вступают в силу очень жесткие санкции против Ирана, цель которых — свести иранский экспорт нефти вообще до нуля, хотя это и вряд ли возможно.

Россия в сентябре произвела 11,37 млн баррелей в день, а в октябре уже 11,4 млн, указывает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова.. США отчитались о том, что добыча вышла на уровень в 11,2 млн баррелей в сутки за счет восстановления сланцевых проектов, стоявших во время сезона ураганов. А в Саудовской Аравии заявляют, что уверенно идут к цифре в 11 млн баррелей в день. Однако в случае необходимости доведет добычу до 12 млн баррелей, о чем заявил министр энергетики Халед аль-Фалих.

Причиной такой оптимистичной динамики является обязательство Саудовской Аравии и Россиия перекачивать больше нефти, чтобы компенсировать снижение у Венесуэлы и исключить любые недостатки поставок от санкций США в отношении Ирана.

Прогноз цен на нефть в условиях активного наращивания добычи негативный, отмечает Мария Сальникова. Если в начале ноября динамика не изменится, то, может быть, хотя бы США остановятся, так как у них рынок нефти в состоянии избытка. Иначе мы увидим по Brent пробой вниз уровня 74,5 доллара США за баррель и откроются продажи на уровень 70 долларов США за баррель. Ни выборы в Сенат США, ни монетарная политика Америки не смогут сейчас поддержать спекулянтов для роста нефтяных котировок. На ноябрь — приоритет снижению стоимости барреля нефти в мире.

США в загадочном положении

В целом позиция США в отношении добычи нефти не является сюрпризом, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. С учетом постоянного наращивания объемов в течение последних лет, переход за черту 11 млн баррелей в сутки должен был произойти, по оценкам международных агентств, еще в первой половине 2018 года,. Так что в целом никаких неприятных сюрпризов ОПЕК и крупнейшим независимым участникам рынка, таким как Россия, в этой новости нет. В отличие от Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и даже России, США является единственной в мире нефтяной сверхдержавой, которая еще и импортирует нефть из-за рубежа. К примеру, только в сентябре и только из Венесуэлы в Америку было поставлено 0,6 млн баррелей, что является максимумом за 2 года.

Таким образом, рост объемов добычи в США сопровождается еще и наращиванием импорта. При этом, в сентябре объем американского нефтяного экспорта составил лишь 2,1 млн баррелей, напоминает аналитик. Официально сдерживающим фактором наращивания отгрузок нефти на внешние рынки является острый дефицит нефтепроводных мощностей, который не позволят отправлять больше сырья в порты, а так же — наличие всего одного порта, способного принимать танкеры типа VLCC, на которых американская нефть может транспортироваться в Азию и Европу.

Но в этом есть определенная доля лукавства, уверен Алексей Антонов. Во-первых, аппетиты экспортеров в ближайшее время будут сильно ограничены: важнейшим рынком сбыта для них является именно азиатский, но в октябре в рамках торгового противостояния Китай полностью прекратил закупку американской нефти и далеко не факт, что изменит свое решение до конца года. Во-вторых, сейчас перед Вашингтоном стоят задачи сдерживания цен на внутреннем рынке, а рост отгрузок на внешние противоречит им.

Тут мы подобрались к главной разгадке того, зачем США наращивает объемы добычи, не имея возможностей заработать на экспорте, говорит Алексей Антонов. Повторим, что США — это не только крупнейшая добывающая страна, но и крупнейший потребитель нефтепродуктов. Чем выше цена на нефть, тем ниже темпы роста американской экономики, которой необходимо дешевое топливо. Несложно заметить, что именно Трамп призывал страны ОПЕК, а так же Россию повысить объемы добычи на 2 млн баррелей в сутки на волне активного роста, сложившегося к середине года.

Несмотря на то, что с начала октября баррель потерял в цене почти 10 долларов, это падение, скорее всего, будет отыграно уже в ноябре, поскольку 4 числа вступают в силу ограничения на покупку нефти в Иране. В связи с ними европейские страны и даже Китай отказываются от поставок из этой страны, являющейся третьей в ОПЕК по объемам добычи посла Саудовской Аравии и Ирака. В результате, делает вывод эксперт, уже в ноябре мировой рынок недополучит 2 млн баррелей в сутки, которые, судя по всему, ни Саудовская Аравия, ни Россия, нарастившие в сентябре объемы добычи на 0,4% и 0,03% соответственно, не компенсируют.

Как итог, заключает Алексей Антонов, скорее всего, мы увидим мощнейшее и длительное ралли по нефти, которое может больно ударить по темпам роста американской экономики. Так что наращивание объемов добычи в США является лишь мерой защиты внутреннего рынка, в то время как на мировой рынок оно серьезного влияния не окажет.