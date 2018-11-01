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Москва, 01.11.2018

По требованию МВФ Украина повышает цены на газ для населения на 23,5%

«Expert Online» 2018

С 1 ноября цена на газ для населения Украины составит, в пересчете на доллары, около 300 долларов за тысячу кубометров, сообщило утром в четверг информагентство «Прайм». На этом настаивал Международный валютный фонд, как на одном из главных условий предоставления Киеву очередного кредитного транша по итогам полутора лет переговоров. При этом МВФ ссылался на обязательство сделать газ для населения значительно дороже, принятое на себя еще кабинетом министров во главе с Юлией Тимошенко в 2008 году. Теперь в 2019 году Украина получит новый кредит от МВФ. 

Статус Украины как «демократического форпоста Запада», по выражению украинских политиков, не стал препятствием для выдвижения фондом соответствующего требования, прямо бьющего по социально-экономическим интересам украинского народа. Такие сантименты в расчет не принимались. При этом в правительстве Украины заявляют, что МВФ требовал 60-типроцентного повышения. Впрочем, по данным СМИ, цена на газ в течение 2019 года продолжит значительный рост, вплоть до уровня цен для промышленности с 2020 года.

В правительстве страны обосновывают неизбежность принятого решения необходимостью выплачивать ранее накопленные долги, сумма которых составляет 50 млрд долларов. Украинские политологи не ожидают массовых акций протеста, но прогнозируют резкий рост неплатежей за газ. О решении, принятом правительством Украины еще 19 октября, было объявлено только в самом конце месяца, непосредственно перед фактическим повышением цен на газ для населения.

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