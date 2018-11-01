Пятьдесят пять лет назад в РСФСР были учреждены следственные изоляторы

Пятьдесят пять лет назад, 31.10.1963, коллегия Министерства охраны общественного порядка РСФСР постановила создать новый тип мест содержания под стражей задержанных, находящихся под следствием, подсудимых и осужденных – следственный изолятор (СИЗО).

Как передают криминальные новости, в изоляторах обеспечиваются условия, не дающие содержащимся в них людям воспрепятствовать следствию или сбежать. СИЗО создавались на месте бывших тюрем с историей, насчитывающей много столетий. Ниже описаны три из них, которые получили особенно широкую известность.

«Матросская тишина»

Этот следственный изолятор в значительной мере знаменит своими «сидельцами». Именно в него в 1991 году были отправлены совершившие попытку государственного переворота члены ГКЧП. Они оказались не готовы к тюремной жизни, к примеру, к гнилому супу из рыбы. Например, Олег Бакланов не знал, что в этом супе следует есть лишь рыбу, а все остальное нужно выливать. Кроме того, в «Матросской тишине» содержались руководивший вооруженным захватом здания московской мэрии Александр Баркашов, руководители компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, подозреваемый в совершении покушении на Анатолия Чубайса полковник Владимир Квачков. Здесь же дожидался своей участи и организатор финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди.

«Бутырка»

Другой легендарный московский СИЗО известен под названием «Бутырка». В настоящее время он включает в себя приблизительно двадцать трехэтажных корпусов, в которых находятся четыреста тридцать четыре камеры. В Бутырской тюрьме не содержалось под стражей столь большое число именитых заключенных, как в «Матросской тишине», зато она является безусловным лидером по числу побегов из СИЗО.

«Кресты»

Другой известный на всю Россию СИЗО находится в Санкт-Петербурге. Из-за своей оригинальной архитектуры он полуил известность под названием «Кресты». Ранее на его месте находилась тюрьма, построенная более ста лет назад. В 1964 году она была преобразована в следственный изолятор № 1. С тех пор в этом СИЗО побывали сотни тысяч арестантов, включая многих знаменитых «воров в законе». В числе наиболее известных «сидельцев» этого СИЗО оказался политик Юрий Шутов, который был приговорен к пожизненному заключению за совершение множества преступлений в составе организованной преступной группировки. Побеги в «Крестах» случались нечасто, но вызывали широкий резонанс. В 1991 году из него попытался сбежать бандит Сергей Мадуев. Он взял заложника и ранил охранника при помощи пистолета, полученного от влюбленной в него следовательницы. Однако Мадуев и сам получил ранение, а потому не сумел сбежать. Спустя некоторое время он предпринял еще одну попытку побега при поддержке другого охранника, но и в этот раз не добился успеха.