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Москва, 02.11.2018

Пятьдесят пять лет назад в РСФСР были учреждены следственные изоляторы

«Expert Online» 2018

Пятьдесят пять лет назад, 31.10.1963, коллегия Министерства охраны общественного порядка РСФСР постановила создать новый тип мест содержания под стражей задержанных, находящихся под следствием, подсудимых и осужденных – следственный изолятор (СИЗО).

Как передают криминальные новости, в изоляторах обеспечиваются условия, не дающие содержащимся в них людям воспрепятствовать следствию или сбежать. СИЗО создавались на месте бывших тюрем с историей, насчитывающей много столетий. Ниже описаны три из них, которые получили особенно широкую известность.

«Матросская тишина»

Этот следственный изолятор в значительной мере знаменит своими «сидельцами». Именно в него в 1991 году были отправлены совершившие попытку государственного переворота члены ГКЧП. Они оказались не готовы к тюремной жизни, к примеру, к гнилому супу из рыбы. Например, Олег Бакланов не знал, что в этом супе следует есть лишь рыбу, а все остальное нужно выливать. Кроме того, в «Матросской тишине» содержались руководивший вооруженным захватом здания московской мэрии Александр Баркашов, руководители компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, подозреваемый в совершении покушении на Анатолия Чубайса полковник Владимир Квачков. Здесь же дожидался своей участи и организатор финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди.

«Бутырка»

Другой легендарный московский СИЗО известен под названием «Бутырка». В настоящее время он включает в себя приблизительно двадцать трехэтажных корпусов, в которых находятся четыреста тридцать четыре камеры. В Бутырской тюрьме не содержалось под стражей столь большое число именитых заключенных, как в «Матросской тишине», зато она является безусловным лидером по числу побегов из СИЗО.

«Кресты»

Другой известный на всю Россию СИЗО находится в Санкт-Петербурге. Из-за своей оригинальной архитектуры он полуил известность под названием «Кресты». Ранее на его месте находилась тюрьма, построенная более ста лет назад. В 1964 году она была преобразована в следственный изолятор № 1. С тех пор в этом СИЗО побывали сотни тысяч арестантов, включая многих знаменитых «воров в законе». В числе наиболее известных «сидельцев» этого СИЗО оказался политик Юрий Шутов, который был приговорен к пожизненному заключению за совершение множества преступлений в составе организованной преступной группировки. Побеги в «Крестах» случались нечасто, но вызывали широкий резонанс. В 1991 году из него попытался сбежать бандит Сергей Мадуев. Он взял заложника и ранил охранника при помощи пистолета, полученного от влюбленной в него следовательницы. Однако Мадуев и сам получил ранение, а потому не сумел сбежать. Спустя некоторое время он предпринял еще одну попытку побега при поддержке другого охранника, но и в этот раз не добился успеха.

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