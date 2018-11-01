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Москва, 01.11.2018

Раскрыта вечная тайна египетских пирамид

«Expert Online» 2018

Группа археологов обнаружила в Египте остатки древнего насыпного пандуса.

Предположительно, ему более 4,5 тыс. лет. Учёные считают, что при его помощи древние египтяне передвигали гигантские каменные блоки и возводили пирамиды, среди которых знаменитая пирамида Хеопса, передаёт Live Science.

По словам генсека Министерства по делам древностей Египта, это важнейшее открытие – первое доказательство того, что тяжёлые блоки вырезали и перемещали прямо из карьеров. В свою очередь учёные убеждены, что аналогичную технологию применяли и на других карьерах.

Также исследователи расшифровали знаки на обнаруженных там же инструментах. В них присутствовало упоминание имени Хеопса. Таким образом, найденный пандус почти наверняка относится, как минимум, к правлению этого фараона, что в свою очередь означает, что уже тогда египтяне умели перемещать огромные каменные блоки на значительные расстояния.

Учёные-египтологи уверены - всё это доказывает, что древние обитатели Египта сами построили огромные пирамиды - единственное из сохранившихся семи чудес света.

Ранее сообщалось, что физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам. Они установили, что что пирамида может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать её в пространство под собой.

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