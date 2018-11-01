Россия создаст альтернативу Суэцкому каналу

Пока кипят страсти вокруг «Северных потоков», Россия, Индия и Иран намерены произвести революцию в логистическом мире.

Мультимодальное хождение за три моря

Несмотря на очевидную для них выгоду от строительства новых российских газопроводов в Европу, ряд стран ЕС продолжает создавать препятствия для реализации данных проектов. Между тем, власти РФ решили не останавливаться только на энергетическом секторе в отношении новых транспортных маршрутов. Россия, Индия и Иран проведут встречу в ноябре, где обсудят запуск международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

По расчетам, новый маршрут «Север-Юг» должен сократит стоимость и время поставки товаров на 30-40%. Объем грузоперевозок оценивается в 20-30 млн тонн ежегодно.

Новый транспортный коридор должен протянуться на 7200 км и, что подчеркивается, стать более дешевой альтернативой Суэцкому каналу. При этом он включает в себя и морской, и железнодорожный транспорт. Его основные точки: пункты отгрузки/приема товаров в Индии — город Бендер-Аббас (Иран) на берегу Персидского залива — город Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря — Астрахань — пункты в Европе.

Тема развития транспортного сообщения по коридору «Север-Юг» обсуждается уже 20 лет, напоминает руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков. С 2000 года идет реализация данного проекта с участием Ирана, России, Азербайджана, Индии и других стран. Транспортный маршрут позволяет существенно сократить временный затраты на доставку грузов, примерно в 2 раза. С этой точки зрения он является реальной альтернативой традиционному маршруту через Суэцкий канал.

При прохождении товарами коридора «Север-Юг» используются различные виды транспорта (морской, железнодорожный, водный и даже автомобильный). С этой точки зрения возникают риски четкой стыковки различных видов транспорта, а также различная стоимость перевозок. Тем не менее, с учетом времени ожидания прохода Суэцкого канала, стоимость доставки контейнеров и в самом деле сокращается, признает эксперт.

По его словам, если рассматривать это маршрут как альтернативу для перевозки товаров из Индии в Россию, то, безусловно, он предпочтительнее. Есть определенные проблемы в типах грузах: в Россию они в контейнерах, а обратно перевозятся в основном другие типы грузов, которые не могут перевозиться в контейнерах (зерно, удобрения, лес, металлы и другое сырье). Решить проблему полноценного использования контейнеров в обоих направлениях удастся только в случае, если грузопоток пойдет из Европы. Будет ли это реальной альтернативой для европейских компаний? Вероятно, да. Но только одной из альтернатив и только в том случае, если все сегменты и виды транспорта на маршруте будут работать без сбоев.

Отдельные участки маршрута используются давно, добавляет Сергей Лысаков. В 2017 году по этому коридору было перевезено порядка 6 млн тонн грузов. Предполагалось, что на первом этапе грузооборот составит около 10 млн тонн в год. Поэтому заявленные объемы на уровне 20-30 млн тонн представляются скорее более отдаленной перспективой и с учетом налаживание перевозок из Европы. Кроме того, при разгрузке Суэцкого канала стоимость перевозки снизится. То есть, заключает аналитик, можно сказать, что у каждого маршрута есть преимущества. Но не все грузы могут быть перевезены мультимодальным способом. Например, для наливных грузов, типа нефти коридор «Север-Юг» альтернативой не станет.

Звено глобальной логистики

Тем не менее, говорит, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, это комплексный международный проект, который существенно скажется на странах, являющимися транзитными в маршруте Суэцкого канала, но при этом даст возможность другим странам получать новые прибыли от эксплуатации альтернативного маршрута. Например, в минусе может оказаться Египет, казна которого подсчитывает пока еще растущие доходы от работы Суэцкого канала, только в 2017 году рост доходов вырос на 11,5%, до 5,5 млрд долл., при альтернативном и более быстром маршруте, очевидно, что эти поступления будут снижаться.

С политической точки зрения проект, очевидно будет подвергаться высокому давлению со стороны Запада, полагает аналитик. В частности США попытаются блокировать его реализацию, поскольку здесь задействованы международные интересы Ирана, которому, по их мнению, следовало бы молча соглашаться с санкциями, а не строить глобальные планы по торговому захвату ближневосточных и европейских рынков. Однако, с точки зрения реализации, новый транспортный коридор не предполагает строительства сложнейших инфраструктурных сооружений или согласований со странами, которые как-то могли бы серьезно зависеть от США. Слабое звено здесь, конечно, Индия, которая уже вынуждена отказаться от иранской нефти, а теперь на нее будет оказано дипломатическое давление и в связи с этим проектом.

Между тем Индии сам по себе такой проект выгоден, продолжает эксперт, и, вероятно, там хватит политической воли чтобы участвовать в этом проекте, тем более что ее высшее руководство уже высказывалось о своем желании начать активно использовать новый транспортный коридор как можно скорее. Заинтересованность и роль Индии в функционировании нового маршрута крайне важна, поскольку его товарная заполняемость будет во многом формироваться как раз за счет этой страны.

Транспортировка товаров индийского производства через Иран и Россию в ЕС даст существенную экономию местному бизнесу, поскольку скорость доставки будет обгонять традиционный суэцкий маршрут на 20 дней, считает Илья Жарский. А учитывая мощный товарооборот, который будет обещать странам-транзитерам дополнительные доходы, финальное обсуждение и апробация нового маршрута не заставят себя долго ждать. Тем более, что данные об экономии времени в транспортировке не пустые слова, а результаты пробного использования маршрута еще в 2014 году.

Есть все основания полагать, считает аналитик, что если страны смогут договориться быстро, то уже в следующем году проект может начать действовать. По сути, для его работы необходима наладка только процессов грамотной логистики и подписание транзитных договоров между странами, поскольку, как уже сказано, строить новые инфраструктурные объекты практически не требуется. И сточки зрения глобальной логистики, которая является одной из первых по значимости и перспективных отраслей в мире, это позитивная новость.