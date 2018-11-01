Правительство и нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин

Правительство и нефтяные компании поздно вечером в последний день октября договорились о мерах сдерживания роста цен на бензин и другие виды топлива. Оптовые цены на моторное топливо заморожены.

Характерны высказывания курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака, предшествовавшие этой договоренности. «Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня», — цитирует вице-премьера агентство «Прайм». — «Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — заявил он, добавив: «Сегодня ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, — они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны». Ранее Дмитрий Медведев пригрозил введением заградительных экспортных пошлин, если нефтяные компании не договорятся с правительством об ограничении роста стоимости бензина, дав нефтяникам на принятие решения два дня. Вчера, 31 октября этот срок истекал.

К согласию с правительством по мерам ограничения цен на бензин пришли, как сообщает «Коммерсантъ», представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Газпром нефти», «Татнефти», «Русснефти», ННК, Иркутской нефтяной компании и «Нового потока».

По сведениям газеты, официально соглашение будет подписано до вечера 1 ноября, но действовать начало уже с этой даты. Как заявил по итогам совещания Дмитрий Козак, договоренности состоят в следующем: на ближайшее время оптовые цены на бензин заморожены на уровне июня 2018 года, поставки топлива должны осуществлять в объемах на 3% выше уровня 2017 года. Однако с 2019 года как оптовые, так и розничные цены могут расти, но только на уровень инфляции. Компании будут обязаны продавать независимым АЗС топливо в опте по замороженной цене, но зато могут не увеличивать его продажи на бирже — соответствующие обязательства временно снимаются. Также приняты предложенные «Роснефтью» меры, направленные против повышения цен на бензин и дизтопливо независимыми АЗС.

Таким образом, как отмечает издание, фактически введено государственное регулирование цен на бензин и моторное топливо во всех сегментах рынка. Но иным способом «отвязать» внутренний рынок от роста мировых цен на нефть и нефтепродукты не получалось.

31 октября на «круглом столе» в ТАСС экономисты отмечали, что правительство, взявшееся регулировать рынок, само не в последнюю очередь приложило руку к росту стоимости топлива, повышая акцизы на бензин, несмотря на профицит бюджета. Налоговые платежи составляют львиную долю в цене на бензин и дизтопливо на АЗС.